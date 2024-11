Argentinos en Valencia cuentan cómo viven tras la catástrofe que destruyó pueblos enteros

Llegan a 160 las personas que murieron por las lluvias torrenciales y las inundaciones provocadas por una tormenta sin precedentes en España. La Comunidad Valenciana es la región más afectada. Argentinos que viven en los pueblos más afectados afirman: “Si no estás acá y no lo ves, no entendés la magnitud de la situación”.

Argentinos en Valencia: "Están saqueando supermercados, farmacias y joyerías"

Catástrofe sin precedentes. La Depresión Aislada en Niveles Altos -DANA- dejó cientos de muertos, desaparecidos e imágenes devastadoras. Tras las feroces inundaciones, pueblos quedaron en la ruina, con coches amontonados, casas destrozadas, muertos y desaparecidos.

“El rio se llevó todo, las plantas bajas están todas destrozadas, los muertos son muchos más de los que dicen, están sacando cadáveres de todos lados”, contó Mirian, vecina de Quilmes, quien en 2020, tras quedarse varada por la pandemia, decidió emigrar definitivamente a un pueblo a las afueras de Valencia.

La destrucción causada por el fenómeno meteorológico sorprende en especial a los argentinos, acostumbrados a inundaciones prolongadas, en ocasiones trágicas, pero sin la ferocidad como la que ocurrió el martes en la costa mediterránea.

“El alerta fue 15 minutos antes, la gente que estaba en sus coches no tuvo posibilidad de ir a ningún lado”, comentó la mujer en diálogo con A24. La riada tapó barrios enteros, y provocó infinidad de fallecidos.

“La mayoría de los ancianos viven en los bajos de los edificios, los que terminaron tapados por el agua”, agregó Mirian.

Ahora “no hay luz ni agua potable”, sostuvo, y dijo que ya hay escenas de caos: “saquearon supermercados, farmacias, y joyerías”.

“La argentinidad me salvó, empecé a llenar baldes de agua, y terminé distribuyendo entre los vecinos”, contó la mujer, y exclamó: “Si no estás acá y no lo ves, no entendés la magnitud de la situación”.