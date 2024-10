Leo Nardini inauguró la obra de la calle Madame Curie y el saneamiento del arroyo Las Tunas

Se trabajó en la pavimentación e hidráulica de la etapa que contempla un total de 30 mil 628 metros cuadrados. También se construyó un puente vehicular en Storni y Madame Curie; y se trabajó en el revestimiento del cauce actual del arroyo.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, inauguró la obra de la calle Madame Curie, una tercera etapa que contempla a las calles Madame Curie, entre Guayaquil y avenida Olivos, con la ejecución de 5 puentes vehiculares; Navier, entre Pablo Nogués y Bailén; Alfonsina Storni, entre Morse y colectora Panamericana; Giacchino, entre Maure y Alfonsina Storni; Alférez Sobral, entre Copérnico y Madame Curie Norte; Guayaquil, entre Cangallo y ex Ruta 197; Copérnico, entre Rio de la Plata y Alfonsina Storni; y una plaza en la intersección de Madame Curie y Guayaquil.

Lo hizo junto a la secretaria general del Municipio, Noe Correa; y las autoridades del Comité de Cuenca del Río Reconquista, Edgardo Depetri, vicepresidente; Daniel Larrache, director ejecutivo; y María José Parra, responsable del área de Políticas Socioambientales.

El jefe comunal dijo: “Por decisión del gobernador se trabaja para seguir adelante con la obra pública, algo que esperan mucho los vecinos. Charlar con cada uno de ellos nos permite planificar el futuro de los diferentes lugares a los que todavía no hemos podido llegar. Este lugar ha crecido, antes había que hacer malabares para entrar y salir. Así se agiliza en tiempos, genera prevención y seguridad, y realza el valor de las propiedades. Nos pone felices el seguir avanzando con la obra pública”.

Por su parte, Daniel Larrache afirmó: “Es una obra muy importante para Malvinas pero también para la cuenca en general del Reconquista en cuanto a obras de saneamiento, recuperación de espacio público, construcción de asfalto, lo que mejora las condiciones de vida, sociales y de seguridad en los barrios. Es una obra de más de 5 mil millones de pesos que puso la provincia para seguir avanzando”.

Mirta Paredes, vecina del lugar, contó: “Hace 55 años vivo en el barrio. Es un sueño cumplido. Nunca pensé que iba a caminar por un asfalto, estoy muy feliz. Antes era barro puro, me caí un montón de veces, con esto me cambiaron la vida”. Y Mauro, otro de los vecinos del barrio, finalizó: “Esto es algo que siempre soñamos. Malvinas ha cambiado, lo están transformando, estoy muy agradecido. Con esto te dan ganas, nos sentimos que pertenecemos a Malvinas, somos parte del cambio. A quien todavía no le llegó, que tenga fe, que va a llegar”.