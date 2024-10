Se inauguró la séptima edición de la Feria del Libro de Merlo

El intendente Gustavo Menéndez, junto al presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Alejandro Vaccaro; y la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, encabezaron el acto inaugural de la séptima edición de la Feria del Libro de Merlo, que se podrá visitar hasta el 27 de octubre en el predio “El Remanso”, en Balbastro 2201, Parque San Martín, con entrada libre y gratuita.

Desde el 22 de octubre, los vecinos podrán visitar el espacio que cuenta con más de 50 stands de librerías, distribuidoras e instituciones. Además de 3 auditorios para presentaciones, conferencias y grandes espectáculos, con destacadas personalidades de la cultura nacional e invitados especiales. Durante su duración, la misma tendrá una programación de primer nivel que incluirá a los más importantes escritores argentinos, pensadores y personalidades destacadas de la cultura nacional.

Más de 150 mil asistentes recorrieron la sexta edición de la Feria del Libro de Merlo, en 2023, y se espera que este año la cantidad de visitantes ascienda a 200 mil. Los alumnos y estudiantes recibirán de regalo un “chequelibro” de 5000 pesos que podrán usar en cualquiera de los stands para que todos puedan acceder a un libro.

El mandatario local, en su discurso de apertura, resaltó: “Mientras el gobierno nacional hace lo posible y lo imposible para reducir la cultura y la educación a un lugar donde solo acceden los privilegiados, esto es una real resistencia para ampliar esos derechos”. Asimismo, instó a “que no haya un solo habitante en la República Argentina que no tenga acceso a la educación o que no tenga acceso a la cultura en todas sus manifestaciones”.

Menéndez detalló además que “esta Feria del Libro es una trinchera en defensa de la cultura nacional, en defensa de la industria, por el talento de los escritores, pero también por los trabajadores de las editoriales, y que le brinda a los chicos la posibilidad de acercarse a un mundo sin límites como es ese mundo cada vez que abrimos la página de un libro”.

Respecto al “chequelibro”, Florencia Saintout remarcó: “Es la parte más significativa y que tiene que ver con la democratización de la cultura del libro, es esta política en la cual cada chico cuenta con ese monto financiado por el Municipio para que pueda venir y comprar un libro”. Además, sentenció que “esta es una de las ferias más importantes de la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, Alejandro Vaccaro expresó: “Hace 7 años nació entre nosotros la idea de hacer una feria en Merlo, para la gente de Merlo, con un importante espacio cultural, porque para nosotros esto es una actividad cultural, y la empezamos a hacer, y felizmente hoy sigue en pie”.

“Realmente, si uno tiene en cuenta el contexto en el que estamos, donde todo está tan difícil, tan complejo, donde, en general, cuando hay recortes, lo primero que se castiga es la cultura, es un verdadero milagro que se haga la Feria del Libro de Merlo”, agregó el titular de la Sociedad Argentina de Escritores.

Esta séptima edición tiene lugar gracias a un trabajo articulado entre el gobierno municipal de Merlo, la Fundación El Libro y la Sociedad Argentina de Escritores. Puede visitarse hasta el hasta el 27 de octubre en el predio “El Remanso”, en Balbastro 2201, Parque San Martín. Para conocer los horarios y el cronograma de la Feria del Libro de Merlo, se puede hacer click aquí.