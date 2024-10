Tal como ocurrió en Marcos Paz, una maestra fue agredida brutalmente a la salida de un jardín de infantes en Los Polvorines por una madre que la acusó de haber golpeado a su hija. La docente, quien desmiente categóricamente el hecho, fue separada preventivamente del colegio y la atacante fue denunciada.

‍♀️ Brutal ataque de una madre a una maestra en Los Polvorines https://t.co/6Jqj5u344m Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEBtZQ pic.twitter.com/3iigHeTqiH — SM Noticias (@SMnoticias) October 16, 2024

En el video del ataque se puede ver el momento en que la madre tiró al piso a la maestra y comenzó a agarrarla de los pelos. Ahí, la mujer acusó a la docente. “Vos le pegaste a mi hija”, expresó.

En tanto, la mujer agredida, de nombre Silvia, intentaba defenderse y entrar en razón con la agresora. “No, escuchame”, le dijo. “¿Qué te voy a escuchar? ¿Qué le pegaste a mi hija?”, continuó espetando la mujer mientras seguía agrediéndola desde el piso.

Asimismo, la docente afirmó: “Yo no le hice nada”. Lo más curioso de todo fue la cercanía de varias personas que no intervinieron ante la agresión.

Tras el brutal ataque, Silvia desmintió rotundamente haber golpeado a la menor, aunque por protocolo fue separada por 5 días de su cargo.

Además, contó que asumió el cargo el “1 de septiembre”. “Yo trabajé en muchos jardines, no es que soy maestra de ahora. Todas mis compañeras me conocen y saben cómo trabajo, que yo nunca me siento a tomar el té, que trabajo. Si la mamá está segura de que yo hice algo, que investigue y pruebe”, aseguró.