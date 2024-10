Hurlingham: 1500 luces nuevas en solo tres semanas

“Cambiamos 1500 luces en el Programa de Recambio del Parque Lumínico de nuestra ciudad, ya encendimos todo el distrito”, comentó el intendente Damián Selci a sólo tres semanas de haber iniciado el programa. Tener las calles más iluminadas y seguras había sido un compromiso de gestión. Además habrá un monitoreo constante, el municipio habilitó un formulario para que los vecinos indiquen si tienen alguna luz de la cuadra apagada o que funciona mal.

La última semana de septiembre comenzó en el distrito el recambio total del parque lumínico, con el programa Nuevas Luces. Las luminarias afectadas por continuos desperfectos, debido al fin de su vida útil, fueron reemplazadas por equipos totalmente nuevos, algo que no se hacía desde 2017. ‘‘Queremos pedirles que si siguen viendo alguna luz apagada, por favor no dejen de enviarnos la información, así podemos ir a encenderla para que no haya ninguna cuadra a oscuras’’, dijo el intendente Selci.

En diciembre del año pasado el municipio tenía un 40% de las luces quemadas, lo que hacía a sus calles más inseguras. Desde que comenzó el Plan de Recambio del Parque Lumínico ya se cambiaron más de 1500 luminarias de un total de 7000 equipos nuevos. Volver a iluminar la ciudad había sido un compromiso de gestión, que se alcanzó en 9 meses: “Ya encendimos todo el distrito”, expresó Selci. Este recambio integral se pensó con el objetivo de que Hurlingham esté cada vez más linda y segura. Por eso, habrá un sistema de monitoreo constante que los propios vecinos pueden impulsar desde sus casas.

Para facilitar un recambio ágil, el municipio habilitó a mediados de septiembre un formulario electrónico en su página web (https://forms.hurlingham.gob.ar/solicitud-luminaria), de manera que los vecinos puedan cargar inmediatamente los postes que necesiten recambio, sea por rotura o por luminarias apagadas.