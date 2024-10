El Municipio, el Club Náutico Hacoaj y el Rotary Club presentaron la 39 edición de la Maratón Ciudad de Tigre

El jefe comunal y las autoridades de las instituciones locales oficializaron el lanzamiento de la carrera que se desarrollará el domingo 10 noviembre, en las modalidades de 1, 6 y 10 kilómetros. Lo recaudado en la competencia se destinará a un fin benéfico en el distrito. Para inscribirse, hay que hacer click aquí.

El intendente Julio Zamora, junto a las autoridades del Club Náutico Hacoaj y el Rotary Club, oficialmente presentaron la 39 edición de la Maratón Ciudad de Tigre, a disputarse el domingo 10 de noviembre. El evento fue en el restaurante Vivanco, donde el jefe comunal destacó el trabajo mancomunado durante todos estos años entre el Municipio y ambas instituciones para realizar la tradicional competencia. La carrera tendrá como objetivo visibilizar la problemática de la violencia de género y el respeto a la diversidad.

“Estamos muy contentos de participar otro año más en la presentación de las camisetas de la Maratón, con un color simbólico vinculado a la igualdad de género. Quiero agradecer tanto al Rotary como al Hacoaj por la comprensión sobre el momento económico que está viviendo el Municipio. En la unión y el esfuerzo común logramos que esta actividad sea posible porque es parte de la identidad de nuestra comunidad y juntos pudimos hacer que sea una realidad”, sostuvo Julio Zamora.

Además, en relación al color que se eligió para la camiseta, añadió: “El violeta tiene que ver con aspectos en donde el Municipio de Tigre ha tenido políticas muy importantes tanto en relación a la igualdad de género como a la protección de las mujeres que sufren la vulneración de sus derechos. Vamos a seguir trabajando en esto y esta es una manera de visibilizar la problemática”.

La maratón iniciará a las 9 horas en el playón de la estación de trenes del centro de la ciudad, donde se realizarán las modalidades “Kids”, de 1 kilómetro; “Aeróbica familiar”, de 6 kilómetros; y “Competitiva”, de 10 kilómetros. Los interesados en inscribirse podrán hacerlo de forma virtual hasta el viernes 8 de noviembre a las 18 horas haciendo click aquí, con 10 por ciento de descuento para running teams previo contacto del capitán/profesor vía mail a [email protected] con el asunto “Maratón”.

Al respecto, la concejala Gisela Zamora expresó: “Estamos en Tigre centro con el Rotary y Hacoaj participando de la presentación de lo que será la maratón número 39, que forma parte de identidad de los tigrenses y que la esperamos con mucha energía por todo lo que significa. Rescatamos que este año han decidido visualizar una problemática que tenemos en nuestra comunidad que tiene que ver con la prevención de las violencias de género y el respeto a la diversidad. El Municipio hace muchos años viene trabajando en relación a la materia con un equipo importantísimo para la protección de las mujeres que sufren maltrato. El intendente Julio Zamora como todos los años acompaña y apoya este tipo de actividades que generan encuentros que son muy familiares. Invitamos a los vecinos a que se sumen, que es una oportunidad linda para compartir”.

Los inscriptos de forma online deberán llevar impreso su comprobante de pago para el retiro de kit el sábado 9 de noviembre de 10 a 18 horas en el predio donde se desarrollará la maratón, en Juncal y Avenida de las Naciones. Para anotarse de forma presencial dirigirse a avenida Cazón 1266, Tigre Centro, de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 16 a 20 horas, y sábados de 10 a 20 horas. Participantes de las modalidades “Kids” y “Aeróbica familiar” tendrán tiempo de inscribirse hasta una hora antes de la competencia presencialmente en el evento. La inscripción incluye una remera, derecho a correr, regalos de los sponsors y la participación en sorteos.

Daniel Szylder, vicepresidente del Club Náutico Hacoaj y presidente de F.A.C.E.R, dijo: “Esta es una maratón tradicional, que es un orgullo para el club estar junto al Municipio y el Rotary en esta actividad sana y cercana a la gente. Estamos muy contentos y nos sentimos plenos”.

“Como todos los años, el Rotary con el Hacoaj hacemos en conjunto la Maratón ciudad de Tigre. Lo particular de la maratón es difundir los valores vinculados a la importancia de la diversidad, la no violencia y la igualdad de género. Desde el 2002 que la carrera la hacemos las tres entidades. El Municipio es esencial por su participación en el corte del tránsito, el apoyo del Sistema de Emergencias Tigre y la protección ciudadana. Sin esto no podríamos hacerla y es fundamental. Los fondos recaudados son destinados a obras de bien público consensuados con el gobierno comunal”, manifestó el presidente del Rotary Club de Tigre, Ricardo Fabri.

Como todos los años, lo recaudado se utilizará para obras de bien público. Parte de lo obtenido en la edición 2023 fueron destinados a hospitales municipales y escuelas de Islas. El recorrido contará con móviles del Sistema de Emergencias Tigre, que prestarán cobertura ante cualquier eventualidad. Para más información escribir a [email protected] con el asunto “Maratón”; o en la cuenta de Instagram del Rotary Club de Tigre.