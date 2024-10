El Municipio realizó un operativo puerta a puerta con el objetivo de brindar información sobre el dengue en Rincón de Milberg

Promotores del gobierno local recorrieron viviendas del barrio El Ahorcado para reforzar las medidas de prevención, cuidado y concientización sobre el mosquito Aedes aegypti. También, se prestaron los servicios habituales que promueve el programa de salud integral.

En el barrio El Ahorcado de Rincón de Milberg, promotores del Municipio de Tigre recorrieron los hogares de la comunidad y reforzaron medidas de prevención, cuidado y concientización sobre dengue. La jornada se realizó en el marco de un nuevo operativo itinerante de salud integral.

El dengue -al igual que la chikunguña y el zika- no se transmiten de persona a persona. El mosquito transmisor vive en entornos domésticos y no se origina en el río. Su propagación se debe a la falta de saneamiento doméstico y comunitario. La forma más efectiva de combatirlo es eliminando los criaderos, ya que sin mosquitos no hay transmisión.

Por su parte, tanto la Organización Mundial de la Salud como los ministerios de Salud, tanto nacional como provincial, no recomiendan la fumigación como método preventivo contra el mosquito del dengue.

Recomendaciones útiles para el hogar:

Colocar boca abajo baldes, botellones y palanganas que no estén en uso

Tapar tanques y recipientes utilizados para almacenar agua

Eliminar o mantener bajo techo las cubiertas de autos que no se usen

Vaciar los colectores de agua de los aires acondicionados

Usar tabletas y espirales repelentes dentro de la casa

Vaciar el agua de los platos debajo de las macetas

Destapar los desagües de lluvia y canaletas del techo

Además, durante el operativo de salud se realizaron controles médicos pediátricos y para adultos, vacunación de calendario, testeo de sífilis y VIH, y servicios de salud de la mujer.

Ante cualquier duda, los vecinos pueden comunicarse con el área de Medicina Preventiva a los teléfonos 5282-7538 / 5282-7555; o enviar un correo electrónico a [email protected].