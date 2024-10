Soledad Martínez: “El ajuste no tiene que pasar por la educación o la salud”

En declaraciones durante una entrevista para Laca Stream, la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO, Soledad Martínez, se refirió a los problemas que atraviesa la provincia de Buenos Aires y a los ajustes que se están haciendo en distintos ámbitos.

En primer lugar, Martínez se expresó respecto a la ausencia de gestión por parte de Axel Kicillof. “Me afecta lo que no hace, que no se ocupe de la seguridad me afecta porque me tengo que ocupar yo, invirtiendo recursos municipales por algo que es una responsabilidad directa de él. Todos los días salen a la calle en Vicente López 46 patrullas municipales y salen entre 15 y 18 de la Policía bonaerense. Donde él no está hace mucho tiempo ya que los intendentes nos venimos haciendo cargo de responsabilidades que son provinciales”, lanzó.

Y agregó: “No tengo una relación fluida con el gobernador. Me parece que va más allá de los vínculos personales que podamos tener, lo importante es que los equipos trabajen y funcionen las cosas”.

Además, la mandataria se refirió al ajuste que están realizando en diferentes ámbitos del Estado diciendo: “Creo que el esfuerzo más grande no lo está haciendo el estado ni los políticos, lo está haciendo cada uno de los argentinos, todos los meses. Como gobierno municipal tenemos que acompañar y también ajustarnos. Se ajusta la gente en su casa, nos ajustamos nosotros, ¿Cómo? Con menos secretarios, menos cargos políticos”.

“En todo nuestro sistema educativo no recortamos un solo peso en educación, no creo que el ajuste tenga que pasar por la educación, por la salud, ni por la cultura”, reafirmó.

Por último, Soledad Martínez se manifestó respecto a una posible alianza en la provincia de Buenos Aires con La Libertad Avanza. “Lo razonable sería que vayamos juntos. Uno representa valores, ideas, proyectos de gestión. El cambio es si lo vivís todos los días, si le cambias la vida a alguien para bien. Eso lo podes hacer mostrando gestión y mostrando soluciones concretas. Creo que es lo que está faltando hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires”.