Cómo realizar un mantenimiento básico de tus herramientas

Tanto para cualquier hogar como para una empresa hay elementos que no pueden faltar y son indispensables para el funcionamiento diario. Más allá de cualquier protocolo, por nombrar solo tres puede pensarse en un matafuego, en un botiquín de primeros auxilios y en una caja de herramientas. En estos casos, permiten dar respuestas rápidas ante imprevistos o emergencias.

Claro que llegado ese momento que nadie espera debes tener listo el equipamiento. Es por eso que al detenerte a pensar en juegos de herramientas tal vez conserves alguno heredado de un pariente cercano o hayas comprado uno nuevo. Sea cual sea su origen, es fundamental que conserves en buen estado cada una de las herramientas que lo integran.

Si bien no hay un modo único hay ciertas medidas necesarias para que tus enseres tengan un mayor tiempo de uso y den respuesta a la función que precisas. Calcular una distancia, cortar una pieza, ajustar un calibre, subirte a un techo son solo algunas de las utilidades más comunes en un mundo tan amplio como variadas son las tareas manuales que se ofrecen para hacer en todas las edades.

¿Cómo se realiza el mantenimiento de las herramientas?

De esta forma, se trata de pensar en tus herramientas no solo en el momento en el que las usas. En cualquiera de sus formas, el mantenimiento es esencial para garantizar el buen uso y la seguridad en todos los aspectos de un producto.

Cuando tus kits de herramientas no son usados, deben ser guardados en orden y en el lugar correspondiente. Para ello se recomienda colocar tus herramientas en un panel una por una en un sitio definido para que no se rocen ni se desgasten al superponerse unas con otras. En caso de no poder hacerlo porque dispones de un espacio chico, la precaución es situar las herramientas más pesadas y resistentes debajo mientras que en la superficie queden las más frágiles.

Entre los enemigos principales a tener en cuenta cuando tus herramientas no se usan uno de los principales es la oxidación. Para combatirlo, no debes guardar tu juego si todavía está húmedo y debes buscar sitios secos para mantener la conservación del acero o de materiales que se corroen con facilidad. El cuidado y la conservación de los mangos de tus herramientas también es esencial para evitar que se te resbalen.

¿Cuáles son los tipos de mantenimiento industrial para máquinas?

Tan importante como su ubicación, al dejar de usarlas procura que tus herramientas queden limpias. Para ello puedes usar la capa de algún limpiador con el fin de quitarles el polvo y la suciedad que puedan llegar a tener.

A gran escala, en el caso de las máquinas hay 3 tipos de mantenimiento muy precisos. En base a los costos y al tiempo que se quiera dedicar influirá la decisión adoptada:

Mantenimiento correctivo: Cuando se pensó en el mantenimiento quedaba limitado a reparar los errores o fallas que tenían las máquinas una vez que aparecían. Es decir, en el acto para solucionar urgencias y seguir adelante con la producción.

Mantenimiento preventivo: Como respuesta para evitar las pérdidas que provoca que la producción se detenga, la prevención es un paso superador que tiene que ver con trabajar en adelantarse a reducir posibles riesgos.

Mantenimiento predictivo: Por medio de datos y estadísticas es posible tener una aproximación a los errores que puede tener tu maquinaria en el transcurso de un período de tiempo determinado. Aquí se toman gráficos y parámetros para anticipar a mediano plazo.

¿Por qué es tan importante pensar en el mantenimiento preventivo?

Una vez que conoces los tipos de mantenimiento que existen, es notorio que la prevención hace que la vida útil de tu equipo se extienda y, por ende, puedas economizar en el gasto que implica adquirir nuevos modelos. Las inspecciones regulares al galpón o taller en el que descansan tus herramientas o máquinas son tan importantes que las realices con una frecuencia específica. A distinta escala, te permitirán detectar cuáles son las posibles averías y que unidades sufren el mayor deterioro con el paso del tiempo.

Así como una herramienta bien cuidada es la mejor inversión que puedes hacer para tu presupuesto y para tu seguridad, una inspección regular no te llevará mucho tiempo si prestas atención a ciertos detalles. Por ejemplo, notar corrosión en las cabezas de los destornilladores o tornillos sueltos que aflojen cualquier pieza.

Además, con afiladores o piedras de afilar tiene listas tu cuchilla de corte o broca para cuando necesites usarlo. Tan importante como el filo, el ajuste de llaves o alicates es imprescindible para evitar lesiones y tener precisión cuando haces tu trabajo.

¿Cómo puede aplicarse el mantenimiento preventivo en empresas?

De acuerdo al tamaño de cada empresa hay planes pensados para reducir costos y aumentar el período de uso de máquinas y herramientas.

Unos simples pasos pueden ser aplicados en mayor o menor medida según la dimensión de cada compañía:

Determinar metas y objetivos: Debe saberse qué quiere lograrse y si el plan está más dirigido a la reparación de las maquinarias o a la mejora de la mano de obra.

Establecer presupuesto: Como una secuencia en base a la decisión inicial deben considerarse las indicaciones del fabricante para revisar y reparar los equipos. Mayormente en función del mantenimiento preventivo, una parte debe fijarse a corrección de posibles averías.

Decidir qué máquinas y herramientas se incluyen: Realizar el inventario y las fichas de los equipos que van a ser revisados permite dejar constancia en la gestión de qué tipo de repuestos y accesorios pueden ser empleados.

Revisar mantenimientos previos y consultar manuales de uso: En sintonía estos pasos de control permiten conocer si se usaron repuestos, así como plazos de garantía y medidas de seguridad recomendadas por la fábrica.

Designar responsables: Indicar quiénes van a ser los encargados técnicos del proceso en acción y de revisar los aspectos legales que sirvan para caracterizar el plan es fundamental para evitar cualquier contratiempo.

Planificar el tipo de mantenimiento a realizar: Es decir que si se pretende en función del tiempo que va a llevar o en base a indicadores específicos. No es lo mismo ya que cambia la coordinación y el empleo de determinados softwares que se adapten a la exigencia buscada.

Ejecutar las tareas del plan: Llegado el momento hay que poner en práctica aquello que se ideó para hacer que el trabajo se vea reflejado en la acción de los operarios designados.

Revisión del plan: No hay tarea que no requiera ser revisada para evaluar sus resultados y, en función de eso, revisar y corregir lo necesario para reiniciar el proceso.

¿Por qué es importante mantener tus herramientas cuidadas?

Sea cual sea la tarea o labor que decidas hacer, la prevención y la seguridad están sobre cualquier otra decisión. Capacitarte antes de comprar cualquier herramienta es otro paso que te ayudará a un uso más inteligente que hagas.

Sin embargo, sea cual sea la herramienta o máquina que elijas no debes dejar en tener en claro que la revisión, la limpieza y el orden junto a un control detallado son claves para una mayor duración de tus equipos.

De corte, de medición, de sujeción o de construcción; neumáticas, manuales o eléctricas… Hay tantas herramientas posibles para conservarlas no hay mucho misterio. Como en el día a día, la simpleza y el orden te aseguran un mejor aprovechamiento del tiempo hagas lo que hagas.