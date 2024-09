Jorge Macri: “La provincia de Buenos Aires no tiene la decisión de enfrentar el delito”

Lo expresó el jefe de Gobierno porteño en el programa “Esta mañana” de Radio Rivadavia.

“No hay en la provincia de Buenos Aires una decisión política de enfrentar el delito. No veo un gobernador preocupado por esto”, dijo Jorge Macri al referirse a los asesinatos de policías de la Ciudad en suelo bonaerense. Además, recalcó: “Este no es un tema que esté en la agenda del gobernador Axel Kicillof, no es un tema del que él hable. Hay mucha orfandad y un avance de bandas, de organizaciones y de narcotráfico”.

“De los últimos 13 policías de la Ciudad muertos en el cumplimiento del servicio, 12 fueron asesinados en la provincia de Buenos Aires, yendo y viniendo de sus casas. Eso demuestra lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires”, remarcó el jefe de Gobierno. “Me preocupa cómo podemos ayudar a que no nos maten a estos policías. Vamos a sacar una recomendación a nuestros policías para que vuelvan a sus domicilios usando chalecos. No los podemos obligar, pero sí les vamos a pedir que lleven los chalecos de vuelta a sus casas. A eso hemos llegado en el nivel de inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Por otra parte, respecto de los piquetes, Jorge Macri planteó: “Nuestro compromiso con los porteños fue liberar las calles, que puedan transitar libremente y eso lo cumplimos. Lo cierto es que en la Ciudad de Buenos Aires, y el otro día una vecina me lo decía, antes se tenía que ver qué calles iban a estar cortadas cada día para ver a qué hora se entraba la ciudad. Eso no está más. Eso a lo que nos habíamos acostumbrado, a convivir en el caos, a que cualquiera hacía lo que quería en cualquier momento, no está más”.

“Si alguien quiere manifestarse tiene que pedir permiso, le decimos dónde hacerlo y si no respeta las normas, se hacen cumplir, porque hay un contrato social básico que es vivir en el marco de la ley y respetar a los demás”, concluyó el mandatario porteño.