En La Torcaza: Más de 200 chicos y chicas participaron de la Copa Ituzainguito

El intendente municipal Pablo Descalzo; el campeón del mundo Jorge Olguín; el ex futbolista Pablo Jerez; el director provincial de Deporte Social de la provincia de Buenos Aires, Marcos Cianni; y más de 200 chicos y chicas de la ciudad, participaron de una jornada a puro Fútbol en una nueva edición de la Copa Ituzainguito, realizada en el Polideportivo La Torcaza, ubicado en Brandsen y Pringles, el domingo 15 de septiembre.

La actividad reunió a ituzainguenses de entre 4 y 6 años de más de 20 clubes de del distrito y de las escuelas de Fútbol municipales en una jornada soleada llena de diversión, amigos y deporte al aire libre. El objetivo del encuentro fue fortalecer los lazos con la comunidad y fomentar los valores del deporte como el juego limpio, la sana competencia, el compañerismo, la solidaridad, la disciplina, el trabajo en equipo, la cooperación, la inclusión y la empatía.

En este contexto, el director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni, expresó: “Felicitamos a Ituzaingó y a todo su equipo por el trabajo que hacen, día a día, para que el deporte en la provincia de Buenos Aires sea cada vez más grande, y también felicitamos y agradecemos a los chicos, a las chicas, a los papás y a las mamás que hacen esto posible”.

Por su parte, el intendente municipal Pablo Descalzo remarcó: “El deporte es una herramienta de transformación social que fortalece el desarrollo de nuestros chicos y nuestras chicas y, en este sentido, las escuelitas de Fútbol y los clubes de barrio son espacios de contención y aprendizaje de valores que permiten construir una sociedad mejor”. Y agregó: “Por eso, como Estado debemos garantizar el acceso a las actividades deportivas, educativas, artísticas y culturales, para formar personas de bien que construyan el Ituzaingó que soñamos para el futuro”.

Jorge Olguín, ex futbolista y campeón en el mundial Argentina 1978, se refirió al rol de los clubes de barrio para el desarrollo de las y los más chicos: “Ver a todos estos chicos y chicas es increíble, y la alegría de los padres al ver a los chicos jugar, sin importar el resultado del partido, sino que se diviertan, me llena de orgullo”. Y agregó: “Para eso son las escuelitas de fútbol, no para competir y tratar de ganarle al otro, sino para cuidar y contener a los chicos”.

A su turno, el ex jugador de Boca Juniors, Pablo Jerez, hizo hincapié en el lugar que tienen las familias en el desarrollo deportivo: “Yo arranqué en un club de barrio y lo más importante fue el acompañamiento de mi familia, sin importar el resultado”.

Durante la jornada, también estuvieron presentes el secretario de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente, Martín Rossi; el director de Deportes y Recreación, Roberto Ottaviani; el director de Deporte Social y Desarrollo Comunitario, Alberto Gómez; profesores y profesoras de los clubes y escuelitas de fútbol; chicos y chicas; y familiares.