Zamora: “La resolución del ministro Caputo pone en riesgo la sostenibilidad y la autonomía de los municipios”

En declaraciones radiales, el intendente de Tigre rechazó categóricamente la medida de la cartera del gobierno nacional y manifestó la inconstitucionalidad de la misma, oficializada a través de la normativa 267/2024 publicada en el Boletín Oficial.

“Con esta resolución se está poniendo en cuestión la autonomía municipal y la seguridad pública. No son solo las luminarias porque si yo no puedo tener las luces prendidas, la seguridad ciudadana en nuestras comunidades va a ser mucho más ineficiente”, aseguró Julio Zamora, jefe comunal tigrense.

Y prosiguió: “Los gobiernos locales tienen un horizonte mucho más amplio en los servicios públicos que brindan. Nosotros atendemos 3000 partos anuales en la maternidad y todos se gestionan con fondos propios. Además, tenemos 18 polideportivos que tienen pileta climatizada y disfrutan los vecinos. También, contamos con un servicio de seguridad que es asequible y valorada. La resolución del ministro de Economía Luis Caputo de impedir que se cobren las tasas pone en riesgo la sostenibilidad y la autonomía de los municipios”.

En ese marco, el intendente explicó que “la Constitución del año 1994 consagra las autonomías municipales y no hay resolución de ningún ministro que pueda modificar una norma constitucional”. E indicó: “El índice de inflación continúa siendo 4 y eso no es por los gobiernos comunales, sino porque la devaluación, la dolarización de la nafta y el aumento de las tarifas golpearon muy duro a la gran mayoría de la población. No son los municipios; es el ajuste contra los trabajadores y los jubilados”.

Por otro lado, señaló que en Tigre se cobra una sobretasa de seguridad en una boleta propia del gobierno local. “Con estos ingresos solventamos todo el complejo servicio de seguridad ciudadana que tiene el Municipio, como las más de 2000 cámaras de seguridad, los más de 150 móviles, el pago de efectivos adicionales que complementan el trabajo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, y propuestas que brindamos en esta asignatura”, detalló.

“Las tasas principales en el distrito son las conocidas popularmente como ´ABL´ y la de Seguridad e Higiene. La de ´ABL´ tiene un cumplimiento de un 75 por ciento aproximadamente ya que a partir de esos meses fue bajando. En cuanto a la restante, tiene un cumplimiento más efectivo que se acerca al 90 por ciento”, continuó Julio Zamora.

Además, destacó: “Los municipios no esconden las tasas de servicios públicos, sino que tanto el gobierno nacional, como el provincial y los municipales perciben a través de las tarifas de servicios públicos determinados impuestos o tasas locales, de la misma manera que el gobierno nacional cobra el IVA a través de la tasa de servicio”.

“Desde nuestro lugar, y seguramente otros municipios también, vamos a objetar la decisión del Ministerio de Economía, ya que creemos que es inconstitucional desde el punto de vista de la autonomía de los municipios, la ley 10470, y la Ley de Derechos del Consumidor”, cerró el intendente de Tigre.