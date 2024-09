En el Concejo Deliberante de Tigre, se realizó la muestra fotográfica “Memorias de Malvinas”

Autoridades locales y la Unión de ex Combatientes del distrito estuvieron presentes en la exposición del fotógrafo Andrés Pluchinotta. Durante el evento, organizado por el Foto Club Tigre, se reflexionó sobre el rol actual de los veteranos y la importancia de reivindicar sus historias.

En el Concejo Deliberante de Tigre, el fotógrafo Andrés Pluchinotta presentó su muestra “Memorias de Malvinas”, en homenaje a los veteranos de la gesta de 1982. En la exposición, organizada por el Foto Club Tigre, estuvieron presentes autoridades del Poder Legislativo local junto a representantes de Unión de ex Combatientes de las Islas Malvinas de la República Argentina.

Al respecto, el presidente del Legislativo local, Miguel Escalante, aseveró: “Estoy muy contento de abrir el Concejo Deliberante para el Foto Club Tigre que tiene esta muestra tan emocionante. El intendente Julio Zamora nos impulsa a estar cerca de los ex combatientes y esto es una representación de que Malvinas no se olvidan. Es el tercer evento en homenaje a ellos y vamos a seguir con estas charlas para la comunidad”.

La exhibición consiste en decenas de fotografías de las islas Malvinas donde se pueden observar restos bélicos que son testimonio de la guerra desarrollada en aquel territorio. Durante el encuentro brindaron sus palabras de reflexión, el presidente del Concejo Deliberante de Tigre; el presidente del Foto Club Tigre, Ricardo López; el autor de las fotografías; y miembros del Centro de Excombatientes Tigre.

“Este es mi humilde aporte a la causa Malvinas. Estoy muy contento y agradecido con el Concejo Deliberante de Tigre, que me dio la oportunidad de presentar mis fotos acá. Para mí las islas son miles de historias de los veteranos. Las políticas de desmalvinización que impuso el enemigo luego de la guerra les sacó la condición de soldados a los ex Combatientes y los calificó como chicos inocentes, algo que les hizo mal a ellos porque defendieron la bandera con honor y coraje”, dijo Andrés Pluchinotta.

Por otra parte, el presidente Unión de ex Combatientes de las Islas Malvinas de la República Argentina de Tigre, Rubén Serrano, manifestó: “Esto es algo fundamental, no solo para los veteranos sino para la comunidad de Tigre porque permite mantener viva la causa Malvinas y tener presente a los ex combatientes. Durante el año tenemos las respuestas del Municipio para que se hagan los homenajes correspondientes, como el acto del Día del Veterano y de los Caídos o el Día de la Máxima Resistencia”.