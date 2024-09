Descalzo: “El Ituzaingó para vivir que todos soñamos es con educación, porque sin educación no hay futuro”

El intendente municipal Pablo Descalzo; y el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, encabezaron la ceremonia de apertura del 10 Congreso Pedagógico de Ituzaingó, que tuvo lugar en el Teatro Gran Ituzaingó. Se trata de la décima edición de un encuentro que, año a año, reúne a cientos de docentes, directivos y profesionales de la educación con el objetivo de repensar el rol de la escuela en el contexto actual.

La convocatoria 2024 tiene como ejes transversales los 140 años de la sanción de la ley 1420, que estableció la educación obligatoria, gratuita y laica; y los 75 años de gratuidad universitaria. Organizada por el gobierno municipal junto a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense tendrá lugar en 2 jornadas, dispuestas en 5 sedes simultáneas.

En sus palabras de apertura, Descalzo enfatizó sobre la importancia de la educación para la transformación social: “Estamos convencidos de que la educación es una herramienta fundamental, y como municipio, trabajamos junto a la provincia de Buenos Aires, para sostener esta convicción, garantizando el acceso de los vecinos y vecinas, a una educación gratuita y de calidad, en todos los niveles de enseñanza”.

Por su parte, Alberto Sileoni, destacó: “Sin Estado no hay educación, y hoy eso está en riesgo. El Estado está siendo vaciado, hay políticas que se han recortado que son muchas y, permítanme decirles, no le creo al que dice que la educación es esencial si la desfinancia. A su vez, el director destacó la importancia de estos encuentros no solo como espacio para debatir objetivos como educadores, sino como “un refugio ante tanta intemperie”.

El cronograma de actividades, que en su primer día tuvo como personalidades destacadas a la doctora en Pedagogía, Adriana Puiggrós; el secretario de investigación de la UnaHur, Juan Pedrosa; y el vicerector de la UnLaM, Fernando Luján Acosta, continuará este martes desde las 9:30 horas y contará con talleres, charlas abiertas y disertaciones a cargo de diversos especialistas. Para acceder al cronograma completo en cada sede ingresar en la página web de la Comuna.

Participaron además del acto inaugural, el secretario de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente, Martín Rossi; la secretaria de Desarrollo Productivo, Natalia Lazzeri; la coordinadora general de Educación, Jorgelina Fittipaldi; la presidenta del Consejo Escolar, Gabriela Alonso; y la inspectora distrital, Fernanda Pennise, entre otras autoridades del Ejecutivo y Legislativo municipal.