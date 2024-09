Morón: Comenzaron los festejos por los 20 años de la urbanización del barrio Carlos Gardel

El gobierno municipal organiza actividades para recordar el inicio de la obra que transformó para siempre la realidad del barrio de El Palomar. La urbanización comenzó en 2004 a través de un proceso de participación ciudadana sin precedentes en la historia de la ciudad.

El Municipio comenzó con las actividades, que se desarrollarán a lo largo de septiembre, por los 20 años del inicio de las intervenciones de urbanización en el barrio Carlos Gardel de El Palomar, una obra fundamental para la comunidad de Morón.

En el primer día de festejos, que se realizó el pasado sábado, se presentaron la Orquesta Infanto Juvenil del barrio Carlos Gardel y la Agrupación Sinfónica Municipal. También hubo radio abierta a cargo de “Gardeliando”; muestra de fotos históricas del barrio; y se proyectó un video que recorre la historia del proceso de urbanización.

En el acto estuvieron presentes, entre otros, el ex intendente de Morón e impulsor del proyecto, Martín Sabbatella; la diputada nacional, Mónica Macha; el secretario de Gobierno municipal, Diego SpinaM y el secretario de Desarrollo Territorial y Relaciones con la Comunidadm Mariano Spina, junto a vecinos y vecinas, referentes barriales y ex funcionarios que formaron parte del proyecto participativo de urbanización.

También participaron la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Leticia Guerrero; la directora de la Unidad de Gestión Comunitaria 12, Natalia Lazarte; funcionarios y funcionarias del gabinete municipal; y trabajadores y trabajadoras que continúan haciendo posible la transformación del barrio desde hace años.

En septiembre de 2004, se inició el proyecto de urbanización del barrio Carlos Gardel, de la mano del entonces intendente Martín Sabbatella, que incluyó la construcción de casi 500 viviendas, apertura de calles, tendido de alumbrado público, parquización, reacondicionamiento de los monoblocks, inauguración de un nuevo centro de salud y la apertura de un espacio de desarrollo infantil.

Sin dudas, este es uno de los hitos más trascendentes y transformadores que me tocó atravesar siendo intendente de Morón”, sostuvo el ex intendente y actual titular del Comirec luego de participar de los festejos. “Fue mucho más que una obra pública. La urbanización no fue sólo infraestructura, sino un proceso colectivo en el que cada familia fue protagonista. Juntos y juntas definimos las características de las viviendas que hoy habitan y el futuro del barrio. Sin ese compromiso colectivo, y sin un Estado presente, nada de esto hubiera sido posible”, agregó.

El proyecto de urbanización de los barrios Gardel y Presidente Sarmiento, denominado Programa de Intervención Socio-Urbano de Morón, incluyó, además, un nuevo edificio para el Jardín Maternal 7 y un espacio para las juventudes. Las intervenciones las realizó el Estado local en articulación con el gobierno nacional y provincial, lo que muestra lo determinante de la obra pública para modificar las condiciones de vida de la comunidad.

“Hoy, cuando escuchamos a Javier Milei despreciar el rol del Estado y hablar de destruirlo y desmantelar la obra pública, es más importante que nunca recordar que sin Estado, el barrio Carlos Gardel seguiría siendo una deuda impaga”, concluyó Martín Sabbatella.

Las obras también incorporaron diversas intervenciones en los monobloks que conforman el barrio Presidente Sarmiento. Allí se adecuaron las redes de agua corriente y cloacas, nuevas luminarias, escaleras y pasarelas y carteles nomencladores para los departamentos.

Actualmente, el gobierno municipal continúa trabajando junto al gobierno provincial, a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, en distintas obras para el barrio Carlos Gardel, como un nuevo polideportivo, ubicado en la calle Neuquén y Paraíso, que contará con una cancha de Fútbol, un Salón de Usos Múltiples y juegos infantiles para la práctica de actividades deportivas y culturales. Las obras también contemplan el mejoramiento del entorno con la ejecución de veredas, alumbrado público, forestación y parquización.

Por su parte, Mariano Spina sostuvo que “generalmente recordamos las finalizaciones, pero nos parecía importante recordar el comienzo de la urbanización porque no fue solamente hacer viviendas”. “Se trató de un procedimiento de transformación del barrio que implicó mucho compromiso por parte del Estado y mucha participación vecinal. Tan importante como la construcción de las viviendas fue ese proceso social que se vivió en el barrio, y lo que queríamos recordar era precisamente eso”, enfatizó.

“La verdad que re agradecida porque yo tenía una casa chiquita. Me cambió la vida porque se llovía toda mi casa, andaba con los tachos, eran las dos o tres de la mañana y andaba corriendo con la palangana. Yo estoy re feliz porque éramos muy discriminados por vivir en las casitas y esto nos cambió la vida a todos los vecinos del barrio”, contó emocionada una vecina.

La Orquesta Infanto Juvenil del barrio Carlos Gardel, que hizo su presentación en los festejos, comenzó en 2004 como parte del Programa Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles durante la presidencia de Néstor Kirchner. Tras su primer año de vida, el Municipio continuó el proyecto como una política pública municipal. Desde su fundación, la orquesta promueve la integración social y la formación musical para cientos de niños, niñas y jóvenes de la comunidad.

Las actividades para conmemorar las 2 décadas del inicio del plan de urbanización continuarán durante todo septiembre. El viernes 13, en la Unidad de Gestión Comunitaria 12, se realizará un homenaje al arquitecto Ernesto “Tito” Gorbacz, clave en la urbanización del barrio y fallecido este año. Fue Subsecretario de Producción Social del Hábitat en Morón, liderando las obras con un enfoque de transformación social.

El viernes 20 se presentará la obra de teatro “El chancho”; y el 27 de septiembre habrá un festival comunitario con la murga “Los gardelitos” en Neuquén, entre Coliqueo y Paraíso.