San Isidro presentó un programa municipal para fortalecer a los clubes de barrio

Del lanzamiento participaron 44 clubes de la Liga de Baby Fútbol a los que se les entregó material deportivo, pintura y otros elementos para que puedan acondicionar sus canchas. También se lanzó una campaña por un “deporte sin violencia”.

Con la presencia de 44 clubes de barrio, el Municipio de San Isidro presentó ayer un programa municipal para fortalecer a las instituciones deportivas del distrito. En el evento, realizado en el microestadio del Campo de Deportes 9, se dio inicio a una campaña de concientización y prevención de violencia en el deporte, también se entregó material deportivo y se presentó el programa “Pintá tu cancha”.

Estuvieron presentes en la jornada, el intendente Ramón Lanús; el subsecretario de Deportes, Federico Peria; autoridades de los 44 clubes; y el ex jugador y ex director técnico de Boca, Sebastián Battaglia.

“Es un orgullo que en San Isidro tengamos un Programa Municipal de Clubes de Barrio, no sólo porque promueven la práctica del deporte con diferentes disciplinas sino por su enorme valor social, porque son lugares de contención para muchos chicos, donde pueden aprender algo nuevo y hacerse amigos”, sostuvo Lanús. ”Para nosotros el deporte es fundamental porque es formador de valores, es motor de inclusión social y hace a una mejor calidad de vida para todos. Por eso estamos trabajando para fomentarlo de la mano de los clubes, que son parte de la identidad y de la historia de San Isidro y que nos permiten llegar a cada rincón del Municipio”, cerró.

Asimismo, Battaglia dio unas palabras sobre la importancia de los clubes de barrio en la formación y educación de niños y niñas y celebró el lanzamiento. “Es una iniciativa muy buena para que los clubes de barrio puedan crecer”, afirmó.

Los 44 clubes presentes, que participan de la Liga de Baby Fútbol organizada por el Municipio, recibieron un bolso deportivo con 2 pelotas de Baby Fútbol, 2 pelotas de Futsal, un inflador y 10 conos de entrenamiento.

También se llevó a cabo el lanzamiento del programa “Pintá tu cancha”, que tiene como objetivo mejorar la infraestructura de las distintas instituciones que cuentan con instalaciones propias. Los clubes recibirán pintura y materiales para poder acondicionar sus canchas. Además, el municipio se encargará de arreglar las canchas de los campos de deportes que son utilizados por varios clubes para jugar de local.

Por último, se dio inicio a una campaña por un “deporte sin violencia”. Se entregó folletería, lonas y carpas a las distintas instituciones con frases que fomentan el juego limpio, el acompañamiento de los padres y el buen trato hacia el prójimo, como “No me grites, alentame” y “Acompañame a jugar, no me obligues a ganar”.

El acto contó con la presencia de presidentes, delegados, directores técnicos y 3200 chicos de los 44 clubes.