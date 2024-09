Murió un pibe en verdulería de Moreno: La familia acusa a su novia

Un joven de 21 años falleció de una puñalada en el cuello en Barrio Las Flores, partido de Moreno, en circunstancias que son investigadas por la justicia, en tanto los familiares acusan a su novia de haberlo asesinado en la verdulería donde ambos trabajaban.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 28/8 a las 17, cuando Ezequiel Martínez fue encontrado sin vida en el local ubicado sobre calle Demóstenes al 3000 entre Sargento Romero y Jorge Newbery, y para su familia la principal sospechosa es Karen F., de 25 años, su pareja y compañera de trabajo, quien se encontraba en el lugar durante el episodio.

En diálogo con SM Noticias, Soledad, hermana del muchacho, explicó: “Ellos tenían una relación tóxica en la que iban y venían, muchas veces mi hermano regresaba golpeado”, y relató que Ezequiel llevaba dos semanas desempeñándose como sereno en la misma verdulería donde trabajaba Karen: “Ese día él fue allí a buscar la plata que tenía que pagarle el dueño”.

“Ella lo mató de una puñalada en el cuello, dice la fiscal que fue un corte el cual tocó una vena que va a los pulmones y murió, pero cuando lo velamos al otro día tenía cortes en la cara y de eso no nos dijeron nada”, añadió Soledad, y agregó que Karen les dijo que Ezequiel se había quitado la vida.

Con respecto a la situación de la sospechada, la “la llevaron a una comisaría, que ni siquiera le corresponde porque ella es de Las Catonas y la condujeron hasta el cruce Castelar, donde la tuvieron hasta las 11 de la mañana el otro día como si nada. En esa comisaría no nos tomaron ni siquiera la denuncia a nosotros. Si esto hubiese sido al revés, mi hermano hoy estaba muerto en un calabozo”.

El informe de la autopsia preliminar arrojó como mecánica y causal de muerte un shock hipovolémico originado por hemotórax masivo secundario a sección completa de raíz tronco braquiocefálico izquierda debido de una herida de arma blanca.

Fuentes del caso aseguraron a este medio que “se recibieron varios testimonios y tanto las declaraciones que se pudieron recabar como las pericias hasta el momento no darían cuenta que la muerte haya sido ocasionada por un tercero, no obstante no se descarta nada y se continúa trabajando para esclarecer lo ocurrido”.

La causa es investigada por la doctora Carina Saucedo de la UFI N°2 del Departamento Judicial Moreno- General Rodríguez, quien calificó el hecho como “Averiguación causales de muerte”.