Fue un anticipo de SM Noticias. Ocurrió en la mañana de este sábado en el cruce de Ruta 3 y California, en Virrey del Pino. El conductor de un Renault Sandero realizó un giro indebido y un colectivero cruzó en rojo, dos infracciones que provocaron un aparatoso choque y que la unidad, que transitaba sin pasajeros, termine derribando un poste y montándose sobre el guardarrail.

Un giro indebido y la imprudencia de un colectivero: Aparatoso accidente que pudo ser trágico https://t.co/itrB8yKs5o Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEBtZQ pic.twitter.com/cJRfnLuzdB — SM Noticias (@SMnoticias) September 1, 2024

La lluvia y la falta de conciencia vial tuvieron una mañana que no fue desgraciada de milagro en La Matanza cuando un conductor de la línea 620, a toda velocidad, no respetó el rojo del semáforo y chocó con un vehículo que giró a la izquierda en la colectora de Juan Manuel de Rosas, donde esa maniobra no está permitida.

Por el impacto, el auto voló varios metros y el colectivo de la empresa “Nuevo Ideal SA”, terminó montado sobre un bloque new jersey de concreto, tambaleando y a poco de no volcar sobre otro vehículo.

El colectivero, identificado como Omar Vergara de 56 años, fue trasladado al hospital Simplemente Evita luego de ser ayudado a bajar de la unidad por trabajadores de una sodería ubicada a metros del lugar del siniestro.

Tanto el chofer de la unidad, que no trasladaba pasajeros, como el conductor del auto involucrado en el accidente, resultaron con heridas leves.

#ULTIMOMOMENTO – Accidente con colectivo de linea 620 en Ruta 3 altura Virrey del Pino. pic.twitter.com/r2pnJAcl5V — SM Noticias (@SMnoticias) August 31, 2024

Mientras tanto la justicia intenta dirimir responsabilidades, en la causa que instruye la fiscal Andrea Palin, de la UFI 9 de La Matanza, quien caratuló el hechco como lesiones culposas.