Desde San Martín, Alfonsín anunció su desafiliación de la Unión Cívica Radical y convocó a construir un frente progresista

El ex embajador argentino en España llamó a construir un espacio que nuclee al progresismo de la provincia de buenos aires y compita en las elecciones del 2025. Lo hizo junto a Forja y Libres del Sur durante una jornada realizada en la sede del gremio La Bancaria en el partido de San Martín. Además, hizo pública su renuncia como afiliado al radicalismo.

En un acto realizado en San Martín, los principales referentes de los espacios políticos que organizaron la jornada y dieron el primer paso en la conformación de este frente, Ricardo Alfonsín, del radicalismo; Gustavo López, de Forja; y Silvia Saravia, de Libres del Sur, llamaron a unir y fortalecer al progresismo bonaerense contra “las políticas de ajuste y deshumanizantes” del gobierno de Javier Milei. “Creemos firmemente en la importancia de alcanzar la justicia social como base para garantizar el bienestar y la igualdad de oportunidades para todos”, coincidieron en un comunicado que se leyó antes de comenzar la jornada.

Gustavo López fue el primer orador y señaló que “Forja nació, históricamente, para mantener el legado del campo nacional y democrático frente a las políticas de entrega”. “La contradicción fundamental siempre fue entre dos modelos de Argentina, patria o colonia; democracia o dictadura; y desarrollo con inclusión o pobreza y desocupación. Cuando se pierde el norte, la brújula en la política son los principios, por eso llamamos a unir al progresismo desde los principios, defendiendo la república, la democracia y la libertad con equidad y justicia social, frente a un modelo brutal de exclusión y antidemocrático”, agregó.

A su turno, Silvia Saravia, referente de Libres del Sur, sostuvo que “tenemos que hacer todos los esfuerzos para convocar a quienes, desde distintas identidades, tenemos el convencimiento que hay que frenar este proceso de desigualdad, autoritarismo y frustración que intenta consolidar el gobierno nacional”. Asimismo, instó a “construir definitivamente un espacio dispuesto a poner de pie un modelo de país soberano en toda su dimensión”.

Finalmente, Ricardo Alfonsín cerró el acto anunciando, primero, su desafiliación de la Unión Cívica Radical. “Tomar esta decisión que me ha costado tiempo y dolor, pero se corresponde con mis convicciones acerca de lo que es más consecuente con los valores e ideas que, como ciudadano y político, siempre me han acompañado”, señaló.

Quien fue el último candidato a presidente del partido del que se aleja, recordó que “en la campaña electoral decíamos que las recetas económicas y sociales de La Libertad Avanza no solo no resolverían los problemas de los argentinos, sino que los agravarían”. “La historia lo demuestra. No hay un solo país en el mundo que haya progresado socialmente con estas políticas”, aseveró.

“En la segunda parte del mandato, irán más a fondo e intentará derogar las leyes e instituciones que le atribuyen al Estado la responsabilidad de promover sociedades justas, ya que para el presidente esta atribución es una aberración”, continuó el diputado nacional con mandato cumplido.

“El parlamento es el terreno donde podemos darle pelea. Hoy, entre La Libertad Avanza y la oposición amigable, el PRO y Hacemos Cambio Federal, la derecha tiene mayoría. Necesitamos modificar la actual correlación de fuerzas en el parlamento, ese es el desafío”, finalizó Alfonsín.

Entre los presentes estuvieron, Jorge Ceballos y Humberto Tumini, dirigentes de Libres del Sur; y los alfonsinistas Jorge Deantoni, además secretario general de la delegación San Martín de La Bancaria, y César Martucci.