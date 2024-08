Un hombre salió a perseguir con una escopeta a un grupo de adolescentes que le había tocado el timbre. Ocurrió en el barrio cerrado Estancias del Pilar. Tras amenazar a una mujer delante de la seguridad del country, fue detenido.

Desquiciado y violento: corrió con una escopeta a adolescentes que le hicieron un “ring raje” https://t.co/kD5tVvPys2 Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEBtZQ pic.twitter.com/Ijul15JMeE — SM Noticias (@SMnoticias) August 27, 2024

El hecho tuvo lugar en los primeros minutos del sábado, cuando un grupo de 4 chicos de 14 años le tocó el timbre al vecino y salió corriendo. Una práctica tan vieja como inocente.

Ante esta situación, el vecino salió con una escopeta y otra arma en el pantalón para perseguirlos por las calles del barrio privado.

Los jóvenes decidieron meterse en una casa. Fue allí que el hombre tocó el timbre y comenzó a insultar a la dueña de la vivienda, quien visiblemente atemorizada sólo atinó a responder a los improperios del desquiciado.

El sujeto amenazó a la madre de uno de los adolescentes, todo esto ante la atenta mirada de los 2 efectivos de seguridad del barrio.

La mujer trató de calmarlo. “A mí también me han tocado la puerta de mi casa y no vengo con una pistola”, le dijo. “Y a mí qué carajo me importa. Ubicate vos con la gente que tenés adentro de tu casa”, le respondió el hombre, cada vez más violento.

“¿De dónde salieron estos pedazos de pelotudos que vienen a tocar la puerta de mi casa a esta hora?”, gritó el hombre, dando clara señal de conciencia sobre lo que estaba ocurriendo.

“¿No sabés quién está acá adentro de tu casa vos? Sos una pelotuda, llamá al padre”, le espetó el hombre, a lo que la mujer respondió: “A la Policía voy a llamar”.

Finalmente, según trascendió, efectivos policiales realizaron un allanamiento y detuvieron al hombre. Los cargos que deberá afrontar son “Acopio de armas de fuego y tenencia ilegal de arma de uso civil y de guerra”.