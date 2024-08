Santiago Medrano junto a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal

El referente del PRO de San Martín, Santiago Medrano, estuvo reunido con dos de los dirigentes más importantes del partido, conversó con Mauricio Macri y el equipo de Hacemos Argentina, y recibió en el distrito a María Eugenia Vidal.

En las oficinas que tiene el ex presidente en Vicente López, estuvo el equipo de Hacemos Argentina, la fundación que conduce María Eugenia Vidal y que trabaja en la alfabetización de chicos y chicas, para contarle a Macri los avances de su trabajo. “Nos reunimos con Mauricio y María Eugenia conversar sobre el gran trabajo educativo que realiza Hacemos Argentina en 47 puntos del país. Este programa reúne a alfabetizadores voluntarios que, mediante un programa de 6 meses, enseña a chicos a leer y a escribir”, explicó Medrano.

Una de las 47 sedes que tiene Hacemos Argentina en todo el país, está ubicada en el barrio Carcova, en San Martín. Allí, Medrano recibió a la ex gobernadora. “En un país donde la mitad de los alumnos no comprende textos, creemos que la educación es la principal herramienta para transformar la vida de los chicos, y por eso nos involucramos y nos sumamos al programa “ABC” de alfabetización. Es un orgullo sumar a Carmen y su equipo de voluntarias a este gran trabajo que realiza María Eugenia y su equipo”, concluyó el ex candidato a intendente de San Martín, Santiago Medrano.