El Municipio de General Rodríguez lo difundió como un robo pero era un caso de violencia de género

Otro caso más que deja en claro que el Estado no prioriza a las mujeres cuando advierten situaciones de violencia. Micaela denunció a su ex, quien tras una tortuosa y violenta relación, habría ingresado a su casa provocando destrozos y robos. Sin embargo, todo terminó con un hecho policial difundido como propaganda por la Intendencia de General Rodríguez.

Según contó la periodista Carolina Bisgarra, el Municipio que administra Mauro García difundió, como un logro de gestión, un video donde dos sujetos ingresaban a robar en una heladería del centro de la ciudad y fueron detenidos. El contexto real del hecho tenía que ver con una denuncia contra el encargado del comercio por violencia de género, y una reacción de amigos de la victima que, ante el desinterés de las autoridades, quisieron obrar con justicia popular.

“Mis amigos entraron a defenderme”, dice Micaela en dialogo con SM Noticias. Según cuenta la joven, su ex la golpeó durante gran parte del tiempo en el que estuvieron en pareja, además de someterla a violencia psicológica, y en un cierre de la relación, ingresó a su domicilio, donde provocó daños.

“Tengo de testigo a la dueña del alquiler, quien se va a encargar de reparar las cosas que él destruyó de la casa”, aseguró, sobre los hechos que denuncia. Asimismo, adelantó que quiere mudarse “para que este psicópata no sepa dónde encontrarme”.

Micaela afirma que su pareja no quería devolverle la llave de su casa, y denuncia que se llevó objetos de su propiedad, razón por la cual se apersonó junto a amigas en la heladería de Irigoyen y Whelan donde el muchacho trabaja, pero las recibieron con un baldazo de cloro.

La chica afirma que fue nuevamente violentada por su ex novio, esta vez, ante sus amigas y varios testigos, y si bien la denunciante reconoce que arrojó varias sillas del comercio, dice que no lo hizo porque “él no puede seguir siendo impune”.

Horas después, amigos de la joven acudieron al mismo comercio para agredir al denunciado, quien tras el hecho se convirtió en denunciante por los sujetos se llevaron su teléfono celular, según Micaela, por error, ya que pensaron que era de ella.

“Es mentira lo que él denunció de que nosotros entramos a robar”, manifestó la joven, quien denuncia violencia de género, mientras criticó la difusión de las imágenes del hecho, descontextualizado, por parte del Municipio de General Rodríguez.

Todo terminó con la llegada de la Policía y con testimonios en la comisaría donde la mayoría de los testimonios aseguraban que el hecho no fue un robo, todo esto, con una presunta víctima de violencia de género en un segundo plano para las autoridades.