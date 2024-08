Repudio unánime a Alberto Fernández en el Concejo Deliberante de San Miguel

Una nueva sesión del Concejo Deliberante de San Miguel se llevó a cabo y tuvo como principal tema a tratar un repudio al expresidente Alberto Fernández. Todos los concejales, incluidos los del bloque de Unión por la Patria, se manifestaron en contra del ex mandatario debido a sus denuncias por violencia de género.

El primer tema que generó controversia fue un proyecto de ordenanza presentado por el bloque de Unión por la Patria para cambiarle el nombre a la calle Julio Argentino Roca por el de René Favaloro. La iniciativa fue girada a las comisiones de Interpretación y de Servicios Públicos Tránsito y Transporte.

La única en oponerse fue la edil libertaria Noelia Oxley, quien si bien aclaró no tener nada “en contra de Favaloro”, no quería que se pierda una calle con el nombre del ex presidente Julio Argentino Roca, a quien había homenajeado en la pasada sesión.

En otro orden, la concejal de La Libertad Avanza, Noelia Oxley, presentó un pedido de informe relacionado a la situación del cementerio de San Miguel, sobre el cual cae una denuncia por irregularidades, entre ellas, la supuesta venta de ataúdes usados.

La legisladora sostuvo que detrás de este conflicto hay “una trama siniestra”. Entre las irregularidades, mencionó a Revivir Constructora, la empresa concesionaria del servicio. Aseguró también que pasaron 20 años de la prórroga por la licitación y acusó el Ejecutivo de armar “un teatro” a la hora de otorgarla.

En tanto, desde el oficialismo, la respuesta fue lapidaria. “Teníamos varios argumentos para archivarlo y ahora tenemos otro, que es por irrespetuosa. No es cierto que el cementerio haya tenido irregularidades en la licitación”, dijo Maximiliano Beltrando. “Celebro que forme parte de una fuerza que quiere destruir al Estado, pero que ahora lo quiera presente”, ironizó además respecto a la concejal mileista. El expediente fue girado a archivo.

Por último, el Legislativo fue contundente en cuanto al repudio contra el ex presidente Alberto Fernández debido a las denuncias por violencia de género emitidas por la ex primera dama, Fabiola Yañez.

Inclusive los ediles de Unión por la Patria acompañaron el repudio, aunque realizaron una salvedad ante uno de los expedientes, el presentado por el libertario Carlos Romo, que hacía referencia además a una supuesta omisión del Ministerio de la Mujer.