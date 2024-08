Cesar Escobar es acusado por la familia de Martín Ezequiel Ledesma (29) de haberlo hecho desaparecer luego de un episodio donde, presuntamente. el hombre buscado le habría robado la bicicleta. El señalado lo desmiente y declara desconfiar hasta de la Policía.

Lo acusan de secuestrar a un hombre en Florencio Varela: “No tengo nada que ver ni se dónde está ese pibe” / @Andreswatsonok https://t.co/rKiZKumiHT Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEBtZQ pic.twitter.com/pqAWhjf4X5 — SM Noticias (@SMnoticias) August 21, 2024

“Hago este video para presentar mi descargo, porque a mí me acusan de secuestrar a un chico que me robó la bicicleta, y yo no tengo nada que ver”, asegura el vecino de la localidad de Zeballos, en el sur del conurbano.

Ante la periodista Carolina Bisgarra de SM Noticias, Analía, madre del muchacho desaparecido, había denunciado que: “El día que Martín desapareció, ese vecino, que vive a dos cuadras, vino a la puerta de mi casa a amenazar a mi hijo de muerte. Lo acusaba falsamente del robo de una bicicleta”.

Mientras tanto, Escobar, quien afirma no tener ninguna vinculación con la desaparición del sujeto, remitió copia de un video de cámaras de seguridad donde se vería a Ledesma sustrayendo una bicicleta, situación que denunció en sede policial, pero después de la desaparición.

“Me quieren incriminar”, asegura en un audio enviado a este medio, mientras afirma que el sujeto al que buscan tuvo problemas con muchos vecinos.

“El padre va a mi casa, amenaza, y hace una semana que no puedo llevar a mi hijo al colegio”, insiste el señalado en un video enviado a nuestra redacción.

Asimismo declaró que recibe llamados de presuntos efectivos policiales “de la brigada, con que van a hacer un allanamiento en mi casa por orden de la fiscalía, y les dije que vayan, pero me pidieron que me aproxime a abrir la puerta porque no quieren tener problemas”.

También le anticiparon que harían un allanamiento en la casa de su pareja, presumiblemente para buscar algún indicio del joven desaparecido, “y yo la verdad desconfío de todo”, agregó el acusado.

“Me presenté a la fiscalía y estoy a derecho con la justicia”, comentó posteriormente en un audio Cesar Escobar, y sospecha que lo quieren incriminar con la desaparición de Ledesma.

“Dicen que al hijo lo quieren vivo o muerto, y yo no tengo ni idea donde esta ese pibe”, insistió.