Ante el caso Loan: El Consejo Superior del Colegio de Médicos se pronunció sobre la trata de personas

El Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado manifestando “su dolor y solidaridad” con la situación que están atravesando los familiares del niño Loan, desaparecido hace más de 2 meses en la provincia de Corrientes.

“Queremos señalar que adherimos a lo manifestado en la denuncia efectuada por la Sociedad Argentina de Pediatría, como así también a toda otra declaración en ese sentido”, manifestaron en el texto. “Somos conscientes de la gravedad y extraordinario problema social y de salud pública que constituye la trata de personas y el tráfico de seres humanos en el mundo y, en especial, cuando se trata de niños y adolescentes”, agregaron.

“No es la primera vez que nos expedimos en ese sentido sobre esta temática. En nuestra participación en la Asociación Médica Mundial, como en la Confederación de Entidades Médicas Latinoamericanas y del Caribe, hemos firmado declaraciones en esa dirección. En el Foro iberoamericano de Entidades Médicas hemos aplaudido el proyecto DNA-Prokids que propicia el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada, que pretende luchar contra la trata de seres humanos mediante la creación de un banco de identificación genética de víctimas y sus familiares, especialmente menores, en todos los países que adhieran y dentro de cada país, para luchar contra el comercio internacional de seres humanos. Es decir, promover de esta manera la colaboración internacional sistemática y automática a través de la integración en una misma base mundial de datos genéticos”, añadieron.

Asimismo, desde la entidad expresaron el repudio “a estas prácticas que no se condicen con la conducta de los seres humanos de bien, denigran la especie humana, y no se justifican bajo ningún concepto”.

“Consideramos que esta problemática debe formar parte de la agenda política y no lo está haciendo, como lo demuestran la inmensa cantidad de desaparecidos hasta nuestros días, y la poca cantidad de casos que se han resuelto. La mayor parte pertenece en el anonimato ya sea porque no se hicieron bien las cosas o por connivencia con la mala justicia, la mala política y/o las malas fuerzas de seguridad. Existen numerosas publicaciones denunciando esta situación, inclusive estudios realizados por el Ministerio Público Fiscal de nuestro país así lo señalan. Como dijimos antes, al no formar parte de la agenda política no hay uniformidad en los procedimientos para esclarecer estos hechos aberrantes”, sostienen.

“Exigimos a los responsables de la seguridad, el orden y el cuidado ciudadano el mayor empeño y la más celosa conducta ante sucesos como los que nos preocupan, como así también el compromiso de las organizaciones Médicas en fomentar entre sus integrantes el involucramiento con esta problemática, y ante la menor sospecha hacer la denuncia correspondiente, actuando en apoyo a las familias afectadas y de sus propios familiares”, continúa el comunicado.

El mismo finaliza instando a todas las autoridades a que “agoten todas las medidas con los medios a su alcance para combatir verdadera lacra, actuando con profesionalismo y compromiso, sin perder un solo minuto, pues en ello se puede ir la vida de la víctima”.

La nota fue firmada por el presidente, del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, el doctor Rubén H. Tucci; el secretario general, el doctor Julio Dunogent; el tesorero, el doctor Mauricio Eskinazi; y por la secretaria de Actas, la doctora Rosa De Fino.