De la mano de Juan Pablo Zaragoza, Guillermo Moreno visitó Tres de Febrero

El ex secretario de Comercio nacional y máximo referente del espacio Principios y Valores se reunió con comerciantes y empresarios locales y encabezó un multitudinario acto en el club Ciudadela Norte.

El dirigente Guillermo Moreno estuvo este sábado en Tres de Febrero, y junto a Juan Pablo Zaragoza, referente en el distrito del espacio que conduce el ex secretario de Comercio, Principios y Valores, protagonizaron una jornada cargada de mensajes orientados a la reconstrucción del peronismo -a nivel provincial y local- luego de la derrota electoral del año pasado.

La actividad de Moreno en el distrito comenzó con una reunión con comerciantes y empresarios locales, quienes fundamentalmente plantearon su preocupación por el contexto económico del país. Luego, se llevó a cabo un concurrido acto en el club Ciudadela Norte, donde el ex funcionario del gobierno kirchnerista expuso sus propuesta. En todo momento estuvo acompañado por Zaragoza y por los integrantes de Principios y Valores, Francisco “Chicho” Basile, Horacio Valdez y Alberto Visconti.

“Tres de Febrero es un distrito muy importante. Siempre estuvo gobernado por el peronismo, pero hace algunos años que la situación cambió. Nosotros tenemos que intentar volver a poner a Tres de Febrero en la senda del peronismo”, dijo Guillermo Moreno en rueda de prensa. Consideró además que el gobierno municipal “se desentiende del apoyo a las actividades productivas, y eso nos dijeron hoy los comerciantes y los empresarios, y a la larga, si uno se desentiende de la producción y el trabajo, todo se deteriora”.

Consultado luego por el gobierno de Javier Milei, opinó que “el esquema económico fracasó”. “Al frente del área de Economía hay un muchacho que timbea con la plata de todos los argentinos. Eso terminó mal cuando Mauricio Macri era presidente y terminó mal con este gobierno”. En ese sentido, ante la pregunta por el uso del pretérito perfecto simple en sus palabras, respondió: “Este gobierno no puede torcer el rumbo. El esquema económico está terminado”. “Milei se la pasó diciendo que los burócratas de un gobierno no pueden decir cuál es el tipo de cambio, pero en su último discurso dijo ‘no voy a devaluar, este es el precio del dólar. Lamentablemente, empezó mal y terminó peor”, ilustró.

El ex secretario de Comercio nacional también brindó su mirada sobre la denuncia por violencia de género que realizó la ex primera dama, Fabiola Yañez, contra el ex presidente Alberto Fernández. “Los delitos cometidos por el ex jefe de Estado son a título personal. Si los comete un radical, resulta que lo hace simplemente un radical, no el radicalismo. Ahora, como los comete alguien que decía que era peronista, los comete todo el peronismo”, dijo.

“En los últimos días el progresismo también hizo de las suyas. Sacaron a sus esbirros a decir que el peronismo está en el piso, pero nosotros venimos a demostrar que el peronismo está de pie”, mencionó.

Por su parte, Juan Pablo Zaragoza explicó que decidió acompañar a Moreno ya que “viene impulsando un plan de gobierno y un plan económico en el que la base estructural es la reindustrialización”. “Necesitamos que a nivel local se generen políticas públicas para darle fortalecimiento a las industrias y comercios, y eso es lo que va a generar trabajo. Para nosotros la única salida a esta situación económica es a través de un gobierno que genere trabajo. Eso estamos militando y por eso estamos acá”, añadió.

En esa línea, apuntó contra la iniciativa de “menos impuesto, más trabajo” que lleva adelante el intendente Diego Valenzuela, y la definió como “un slogan marketinero”. “No hay que subestimar a la sociedad. La única forma de generar trabajo es volver a la industrialización, esa es la manera”, finalizó.

Finalmente, sobre el mismo tema, el máximo referente de Principios y Valores afirmó que “un municipio tiene que tener la vocación de reindustrializar, por ejemplo, generando un parque industrial, acompañando a las empresas, y fundamentalmente, si el contexto macroeconómico no ayuda a eso, oponiéndose, no estando a favor de esas políticas”.

“El intendente de Tres de Febrero está a favor de las políticas de este gobierno, y no puede pretender solucionarlo eliminando algunas tasas municipales. Hoy todas las empresas y comercios están vendiendo menos, y ante ese escenario tenés que salir a criticar al gobierno nacional y decir la verdad, que eso ocurre por las políticas que ellos desarrollan”, reclamó.