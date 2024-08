Mariel Fernández y Javier Rodríguez pusieron en marcha el programa Huertas Urbanas Bonaerenses en Moreno

Es el primer municipio en sumarse a la propuesta provincial para fortalecer la producción agroecológica.

La intendenta Mariel Fernández, junto al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, pusieron en marcha el programa Huertas Urbanas Bonaerenses, una iniciativa impulsada por el gobierno provincial para fortalecer la producción agroecológica en entornos urbanos.

El inicio de este proyecto se celebró con un acto en el Centro Comunitario “Virgen del Rosario de San Nicolás”, ubicado en el barrio 1 de Marzo de la localidad de Cuartel V, espacio que se convirtió en el primero en adherirse al programa y recibió herramientas e insumos para potenciar su huerta comunitaria.

En este marco, la jefa comunal expresó: “Estamos transitando un momento muy difícil porque tenemos un gobierno nacional que no tiene empatía por nadie y que no gestiona. No llegan los fondos de seguridad, no mandan alimentos, tienen la mercadería guardada en galpones, existen denuncias y ellos presentan distintos recursos judiciales para no entregarla. Por eso son tan importantes estas políticas alimentarias y el desarrollo de las huertas urbanas que se van a fortalecer con el apoyo del Estado provincial”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario señaló: “Decidimos avanzar con este programa por la necesidad de conseguir empleo y por el acceso de una alimentación sana y saludable. De esta forma colaboramos y fortalecemos el entramado de huertas urbanas que además son generadoras de empleo, de un ingreso y garantizan a la comunidad la posibilidad de conseguir alimentos de calidad”.

A través de capacitaciones y entrega de insumos, el programa Huertas Urbanas Bonaerenses busca promover la creación y mantenimiento de huertas en barrios, escuelas y espacios comunitarios con prácticas agroecológicas, para fomentar la producción local de alimentos frescos, y así generar un impacto positivo en la alimentación y el ambiente. Con esta adhesión, Moreno reafirma su apuesta por el desarrollo sostenible y la producción agroecológica como ejes fundamentales de su gestión. En esta ocasión, el Municipio recibió insumos que permitirán producir más de 50 mil plantines.

Para adherirse o realizar consultas dirigirse a Bouchard 34 Moreno, o enviar un mail [email protected].

El evento contó con la participación de Ezequiel Weiner, director provincial de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural; Mariano Sánchez, administrador general del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local; Daiana Anadón, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y otras autoridades provinciales y municipales.