Ricardo Alfonsín brindó una charla en el Sindicato Municipal de Vicente López

El dirigente radical, ex embajador argentino en España y diputado nacional con mandato cumplido, Ricardo Alfonsín, pasó por la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, en donde brindo una charla para los afiliados y vecinos. Fue recibido por el secretario general del gremio, Victorio Pirillo.

“Le quiero agradecer -al anfitrión- por la generosidad de esta invitación, y también a todos los trabajadores que vinieron. Yo soy un defensor del sindicalismo, al contrario de lo que hace la derecha, que no quiere ninguna organización que pueda equilibrar la pelea por la distribución del ingreso”, dijo Alfonsín al comienzo de la charla con los medios.

Luego, habló de la situación actual del radicalismo. “Desde hace años que el radicalismo es importante en Vicente López, pero hoy, como ocurre con otros distritos, tiene problemas en términos de relacionamiento con los ciudadanos, y eso tiene su razón de ser. Después de 10 años de desacuerdo con el PRO, creo que se puede hacer algún balance. Podemos preguntarnos si eso fue bueno para el país y si fue bueno para el partido, y para ninguno de los dos fue bueno”, lanzó.

El ex embajador consideró que la Unión Cívica Radical “no ha hecho una sola autocrítica acerca de lo que ocurrió durante los años del gobierno de Cambiemos”. “Tampoco hizo ninguna autocrítica respecto de las posiciones que tuvo en el anterior gobierno. Por ejemplo, al no haber acompañado el impuesto a las grandes riquezas. Mucho menos se han propuesto ahora revisar la política de alianzas. Más bien al contrario, están deseando que La Libertad Avanza no se arregle con el PRO porque quieren arreglar ellos con el PRO”, sostuvo.

“El radicalismo ya tomó un camino que no es el camino radical. Hoy solo nominalmente son radicales. Lo más importante en un partido político es el sistema de ideas, principios y valores que a su vez se traducen en programas de gobierno y que determinan la representación social. Nosotros hemos estado defendiendo programas y representando sectores que nada tienen que ver con los programas que nosotros deberíamos defender ni con los sectores que nosotros debemos defender. De manera que el radicalismo se ha desviado y no creo que se vaya a producir algún cambio”, completó.

“El trabajo que voy a realizar, recorriendo pueblo por pueblo como en los viejos tiempos, con unos kilos más, con unos pelos menos y con unos años más, pero con la misma pasión de siempre, es para tratar de organizar una alternativa en la provincia de Buenos Aires”, aseveró el ex legislador nacional. ““Es necesario crear una alternativa que defienda las ideas republicanas, democráticas y de justicia social”, añadió.

En esa línea, destacó la figura de Leandro Santoro como posible dirigente de este nuevo espacio radical-progresista. “Más allá de que milite en otro partido, y más allá de que yo también esté trabajando con otras fuerzas políticas en la provincia de Buenos Aires, no tengan ninguna duda que las ideas del partido, que es lo que importa, están con él y están con quienes estamos construyendo esta alternativa en la provincia de Buenos Aires”, sentenció, y cerró: “Antes de pensar en quiénes deben dirigir el partido, necesitamos un rumbo claro y recuperar nuestra dignidad”.

Durante la charla, Ricardo Alfonsín expuso su pensamiento político, con una profunda crítica hacia la situación actual del partido radical y también hacia el gobierno de Javier Milei. Por su puesto, luego hubo debate e intercambió entre los presentes y el orador.