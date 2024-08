“Hicimos mucho, pero nos falta más”: el intendente Matzkin hizo un balance de lo realizado hasta el momento por su gestión

El intendente Marcelo Matzkin dialogó con la prensa local, e hizo un repaso de las acciones que el Municipio viene realizando en todo el distrito, destacando aquellas en materia de seguridad.Este martes por la mañana, se realizó una conferencia de prensa en el Palacio Municipal. Allí, el Jefe Comunal destalló las tareas que están en marcha y en qué aspectos está haciendo foco el Municipio actualmente.Acciones en materia de seguridad

En primer lugar, Matzkin se refirió a la relación con el Ministerio de Seguridad: “Pasar de una inercia donde no había relación con el Ministerio de Seguridad y la Policía, a tener una relación donde nos hacemos cargo en parte del combustible, de reparación de móviles a tener adicionales es positivo, sumado a los adicionales de efectivos de Policía que están el Favaloro. No sólo adquirimos móviles, sino también los blindamos. Pedimos de 10 adicionales para cubrir 10 efectivos de la Policía en 10 móviles de seguridad del COZ de forma permanente. De esos, hoy tenemos 3 en la calle. Eso nos permite que el COZ pueda realizar una tarea de prevención cuando ve una situación complicada. En ese marco, la relación con el Ministerio de Seguridad es buena. Que no tengamos los 10 que queremos no significa que la relación sea mala, sino que tiene otras prioridades o necesidades que cubrir el Ministerio. En el medio nuestra tarea es seguir insistiendo todos los días para seguir sumando efectivos”.

Y agregó: “La seguridad está lejos del punto que nosotros queremos, faltan un montón de factores. En el ideal que nos planteamos faltan 700 cámaras más, más efectivos de Policía arriba de los móviles, una situación social y económica que acompañe, tener Ojos en Alerta disponible para todo el Municipio, esto en el marco de un proceso. Nosotros venimos de un punto de partida donde la mitad de las cámaras no funcionaban, hoy estamos en expansión. No es sólo comprar cámaras, hay que hacer el tendido de fibra óptica, recambiar aquellas que, si bien pueden funcionar, no sirven para el esclarecimiento de un delito o para la prevención por la resolución. No es la situación que nosotros queremos. Si me preguntan a nivel de herramientas que tiene el Municipio, si estamos mejor de cuando arrancamos yo considero que sí. Estamos trabajando con la mayor coordinación que podemos tener con todas las Fuerzas de Seguridad y a la espera de que Gendarmería firme un convenio para que pueda tener una base para la zona rural desde Ruta 9. Estamos trabajando para que haya una base del COZ en el barrio Matadero y también para que el Multipuerto esté iluminado, con un puesto del COZ y paradas seguras”.

Sobre la recaudación de Tasas Municipales

Luego, el intendente Matzkin respondió a las preguntas sobre la situación particular de las tasas municipales: “En materia de pago de tasas yo observo algo muy particular que es que el zarateño descree de pagar las tasas municipales. Creo que la gente no paga porque no cree que la política le pueda resolver sus problemas.

El Municipio gasta en recolección de residuos, alumbrado y barrido más de 700 millones de pesos y recaudamos 41; y si recaudásemos el total serían 150 millones de pesos, todos estos números son mensuales.

Para tener recolección de residuos, alumbrado público, mantenimiento de calles y todo lo que estamos haciendo, cuesta 5 mil pesos por mes y sin embargo la gente no paga. El que no puede pagar por situación económica va a ser contemplado, pero el que puede pagar y no paga, no va a tener el trato del Municipio como si pagase”.

Y enfatizó: “Para el año que viene se viene una discusión de si queremos que el Municipio resuelva los problemas, el servicio va a tener que aumentar. Si queremos poner un Municipio de pie en un contexto donde la obra ya no viene de Nación ni de Provincia, sino de la plata del Municipio, más la coparticipación. El jubilado no va a pagar más en Zárate mientras yo esté como intendente porque ya hizo mucho por el Municipio, pero el resto, tenemos que pagar. No puede ser que barrios cerrados de Zárate paguen menos de 5 mil pesos, como si salen del barrio y no tienen beneficios en una ciudad que arregla los pozos. No puede ser que la zona de la Costanera que adhirió al Masterplan y tiene la mayor plusvalía no paga por un terreno baldío que decide no construir. Ese terreno de lotes al mismo precio que Puerto Madero, va a tener que pagar como dice la ley, un 50% más. No puede ser que hay un edificio que se hizo mirando al río en la Costanera, cerca del Polideportivo, que hasta que vinimos nosotros no tenía partida inmobiliaria para pagar tasas municipales. No le vamos a pedir al que no tiene, pero el que tiene va a tener que entender que pagarle al Municipio va a ser más caro, porque si queremos solucionar el problema del agua, tener las luces, los semáforos, nuevas cámaras, tener bicisendas, tener atención primaria de la salud como corresponde, hay que pagar. Le vamos a pedir un esfuerzo al que realmente tiene y al que no tiene lo vamos a contemplar y va a tener su trámite”.

Obras Públicas en el distrito

“El balance es que hicimos mucho, pero nos falta más. Estamos lejísimo del Municipio que nos gustaría entregar en tres años y medio. Hoy no hay ninguna obra que se esté haciendo con fondos de Nación. De Provincia hay una que es el Recambio de Cañerías de Agua Potable en Villa Fox”, expresó Matzkin.

Reapertura y contratación de profesionales de la salud

Para finalizar, en materia de Atención Salud, el intendente Marcelo Matzkin manifestó: “Estamos reabriendo salas que creemos vitales, como lo fue el otro día la de Villa Carmencita. Ahora vamos a iniciar la reparación del edificio de la Sala de Bosch que se cae a pedazo, da vergüenza atender a alguien ahí. Así nos encontramos y vamos a reparar. Después tenemos que reparar la Sala de FONAVI que se llueve por todos lados. También seguimos con la búsqueda de profesionales de Pediatría para tener la tan buscada guardia de pediatría las 24 hs los 365, que hoy estamos cerca. Nuestro esquema es fortalecer la atención primaria”, concluyó.