La Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto para abordar las violencias por razones de género

En una sesión encabezada por su presidente, Alejandro Dichiara, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género. Además, avanzaron la Creación del Observatorio Estatal de Violencia y Acoso Laboral, un proyecto que establece la formación económico financiera integral en el ámbito educativo, y hubo repudios a la visita a genocidas al penal de Ezeiza, al desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y al accionar de la Justicia Federal en la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, otros de los temas en debate.

El proyecto integral contra la violencia fue presentado por el gobernador Axel Kicillof en la apertura de sesiones del año pasado, y elaborado a través del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual junto con legisladores, legisladoras, representantes del Poder Judicial y de la sociedad civil. La iniciativa tiene por objetivo “garantizar y promover una vida libre de violencias por razones de género” y busca actualizar el marco normativo vigente -la ley 12569- e incorporar los lineamientos de la Convención de Belém do Pará y de la ley nacional 26485.

En este sentido, el proyecto precisa el sujeto protegido, para reconocer los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis, transexuales e identidades feminizadas que atraviesan situaciones de violencia; amplía la definición de violencia por razones de género e incorpora nuevos tipos, como la violencia digital, la violencia vicaria, la violencia ambiental, la violencia animal y las acciones conexas a la trata de personas; e incorpora nuevas modalidades, entre las que se señalan la violencia deportiva, las violencias que se ejercen en el ámbito de la salud y aquellas que se producen a través de las redes sociales y plataformas digitales.

Al respecto, la diputada de Unión por la Patria, Lucía Iañez, precisó que “la ley vigente no es suficiente, porque está pensada desde otra perspectiva, y esta es mucho más avanzada, representa muchas de las cosas que venimos exigiendo hace mucho tiempo las mujeres, en especial las víctimas, al momento de denunciar y llevar adelante un proceso penal”. “Es una ley que no solamente amplía los sujetos protegidos sino que además pone a la provincia de Buenos Aires en una posición de modernidad legislativa, que es lo que necesitamos en todos los temas”, aseguró.

Tras destacar la relevancia que el gobierno provincial otorga a las políticas públicas señaló que “cuando hablamos de la violencia de género, cuando hablamos del futuro de las mujeres, hablamos del futuro de nuestras hijas, del futuro de las niñas, de las diversidades. No escapa nadie de esta posibilidad”, sostuvo.

Por su parte, la diputada María Laura Cano Kelly, del PTS, tras asegurar que “la pobreza tiene rostro de mujer” y señalar el impacto de las políticas de ajuste “que consolidan la base material sobre la que se extiende la violencia machista”, reclamó por un proyecto de su bloque que busca crear un Plan de Emergencia para Violencia de Género y adelantó que, a pesar de que el proyecto en tratamiento “no recoge las propuestas o lo hace parcialmente” acompaña la sanción, porque “es un paso adelante”.

En la misma línea se expresó Guillermo Kane, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. “Esta ley tiene mejoras respecto de la ley existente, como en los tiempos de tratamiento, en la gratuidad de acceso a las demandas, en las posibilidades de notificación”, dijo, y tras señalar sus diferencias aseguró que “donde exista un derecho mejor y una posibilidad de cuidar frente a la violencia de género, aunque no desarrolle toda la profundidad de las demandas, vamos a apoyar”.

En un debate que estuvo inevitablemente atravesado por la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández, la representante de UCR+GEN, Viviana Dirolli, expresó que “hoy el gobierno nacional ataca al feminismo, pero fueron las luchas feministas las que permitieron que se empiece a denunciar la violencia, que hoy estemos hablando de estas cosas, porque unos pocos años atrás era impensable que una mujer pudiera denunciar por violencia de género a un ex presidente de la nación, y era impensable la imputación a un ex presidente de la nación por este delito”.

“La situación exige más políticas públicas, no menos políticas públicas. por eso vamos a acompañar este proyecto, que fue debatido en comisiones y que fue acompañado en todas por los distitos bloques. No seamos cómplices con la hipocresía del pasado y no avalemos la indiferencias del presente”, increpó.

Tras la votación, la diputada Iañez rindió homenaje a la dirigente platense y funcionaria provincial Ana Herrán de Castagneto, fallecida recientemente. “Una mujer que en cada momento y cada lugar que le tocó ocupar en la política lo hizo con una gran entereza, y sobre todo representándonos a nosotras. Una luchadora por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres. Ana era una mujer que cambió el destino de muchas otras”, recordó, y celebró, en su honor, la sanción de esta ley.

En este marco, se aprobó también la iniciativa de la diputada Soledad Alonso que establece la obligatoriedad de incluir, en todos los recibos de sueldo emitidos en la provincia de Buenos Aires, un zócalo visible con el número 144 con una leyenda sobre contención y asesoramiento a las víctimas de violencia de género.

También de la diputada Alonso, obtuvo media sanción la creación del Observatorio Estatal de Violencia y Acoso Laboral, destinado “a la prevención y erradicación de todas las formas de violencia laboral ejercidas contra las y los trabajadores, tanto del sector público como el privado”. Tendrá como misión la “recolección, monitoreo, producción, registro y sistematización de datos” sobre la temática, que permitan elaborar políticas para su erradicación.

Ambos proyectos ya habían sido sancionados en la Cámara Baja, pero no fueron tratados en el Senado, por lo que fueron reproducidos en este nuevo período legislativo. “A quienes les preocupa que el Estado gaste en temas de violencia, les aviso que estas iniciativas no presuponen ninguna erogación presupuestaria”, indicó la autora de ambas iniciativas.

Otra ley aprobada es la de las diputadas María Fernanda Bevilaqua y Maricel Etchecoin Moro, que busca garantizar el derecho a recibir educación económica financiera integral en los establecimientos educativos, para poder tomar decisiones libres e informadas con mayor responsabilidad y confianza. “Los jóvenes tienen que tener las herramientas sobre lo que implica gestionar un presupuesto, ahorrar, invertir; el acceso a recursos, asistencia” señaló la diputada Etchecoin. “Si nuestros jóvenes hoy supieran lo que es perder, endeudarse, que la banca siempre gana, quizá no estaríamos corriendo por detrás del flagelo de la ciberludopatía”, especuló. “Esto es una agenda de futuro, no importan las pertenencias partidarias”.

Además, a propuesta del diputado Pablo Domenichi, se votó la adhesión a la ley nacional 27522, que declara de interés nacional la lucha contra la fibrosis quística de páncreas o Mucoviscidosis.

En otro orden, se aprobaron 4 proyectos de declaración que coinciden en repudiar la visita que los diputados nacionales de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra, realizaron a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad y confinados en la cárcel de Ezeiza. Se trata de iniciativas de la diputada Susana González, Leonardo Moreno, María Laura Cano Kelly y Claudio Frangul, de diferentes bloques políticos.

“Lo que vimos ayer en el Congreso Nacional es la decadencia total”, dijo la diputada González, en referencia al fallido intento de expulsión de los legisladores mencionados. “Ingresan al Congreso por un procedimiento constitucional y sin embargo violan la Constitución en cada uno de sus actos y en cada uno de sus dichos”, lamentó, y enumeró una cantidad de acciones tendientes por parte del gobierno nacional y sus aliados a relativizar los crímenes de la dictadura y propiciar la liberación de los condenados. “Agradezco que todos nos hayamos puesto de acuerdo en que esto es inadmisible, y voy a hacer mías las palabras del fiscal Julio César Strassera: Señores diputados, señoras diputadas, nunca más”.

En este mismo sentido se aprobó un proyecto del diputado Leonardo Moreno “de preocupación y repudio por la disolución de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad”, entidad creada en 1992 para impulsar la búsqueda de los niños y niñas apropiadas en el marco de la última dictadura cívico-militar.

Además, otro de los tópicos que no estuvo ausente del debate fue el juicio que se está llevando a cabo por el intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido, se aprobó el proyecto de los diputados Berenice Latorre y Facundo Tignanelli “en repudio y preocupación por el accionar irregular y la inacción deliberada, perpetrados por la Justicia Federal, en la investigación” por el intento de asesinato.