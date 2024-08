El comediante Martín Pugliese se presentó en el Teatro Martinelli

Con su espectáculo de stand up “Vienen con alegría”, inspirado en situaciones de la vida cotidiana, divirtió e hizo reír al público que colmó la sala teatral. En el teatro de Victoria se continúan presentando diversas obras dentro de sus ciclos de cine, de teatro, de música y con la actuación de artistas locales. Los espectáculos son a precios populares o gratuitos, con entradas sólo con reserva previa llamando al teléfono 4746-4173 o por e-mail a [email protected].

Las vecinas y vecinos que colmaron la sala del Teatro Martinelli el pasado sábado 10, disfrutaron el show de stand up “Vienen con alegría”, del comediante Martín Pugliese, quien explicó: “Mi show está inspirado en un montón de cosas de la vida cotidiana y las angustias que uno pueda tener en relación a ellas. La vida va tan rápido que no tenemos tiempo de pensar, y el humor ayuda a salir de la angustia y la falta de reflexión por la aceleración con la que vivimos todos los días. La idea es que si me ayuda a mí, ayude a otros y nos podamos reír juntos”.

“Estoy re feliz, porque ya me siento un amigo de San Fernando; es la tercera vez que vengo con un show distinto, y siempre es una fiesta como me recibe la gente, hay mucho cariño de ida y vuelta. Los quiero un montón, y espero que este show les encante. Nos seguimos viendo y encontrando”, finalizó.

Cabe recordar que el Teatro Martinelli continúa ofreciendo a las vecinas y vecinos de San Fernando, durante agosto y septiembre, espectáculos de calidad para todos los gustos. La programación completa se encuentra disponible en el perfil de Facebook de la sala, al que se puede ingresar haciendo click aquí.

