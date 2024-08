Encuentro de camaradería entre el Concejo Deliberante de San Miguel y la Asociación Mutual de Suboficiales de Arsenal del Ejército

El Presidente del Concejo Deliberante de San Miguel, Andrés Salvaggio, encabezó una reunión con los miembros de la Asociación Mutual de Suboficiales de Arsenal del Ejército, la cual tuvo lugar en la sede ubicada en Muñiz.

El encuentro no tuvo un fin en particular, sino que fue en el marco de un almuerzo de autoridades y no se abordaron temas relacionados a la política. El clima fue distendido y de camaradería.

En el encuentro estuvo presente el presidente de la mutual Miguel Ángel Ferreyra, el secretario Carlos Eduardo Siri y el tesorero Julio Raúl Amado. Mientras que por el Concejo Deliberante participaron el titular Andrés Salvaggio y la asesora dra. Gabriela Lugo.