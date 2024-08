Cedieron los escalones de un colectivo y un joven murió aplastado: Municipio en la mira por beneficios a MOQSA

Un coctel de negligencia y extraña inacción política envuelve a un trágico hecho que terminó con la vida de un joven del 20 años el viernes por la noche en Florencio Varela. Los escalones del interno 722 de la Línea 512 cedieron en el cruce de Belgrano y Vicente López, en Villa Vatteone, provocando que un pasajero termine aplastado por las ruedas de la unidad.

Se trata de una tragedia anunciada. Los reclamos de los vecinos ante el pésimo servicio de las líneas de la empresa San Juan Bautista –perteneciente a Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA)- son continuos en redes, pero desatendidos por la Intendencia y el Concejo Deliberante de Florencio Varela.

“El colectivo venía lleno y el estribo estaba podrido, por lo que se hundió y el pasajero se cayó, y lo pasaron por arriba las ruedas”, cuenta a SM Noticias uno de los choferes de la línea, que tras el hecho, iniciaron un paro de actividades pero el pésimo estado de las unidades.

Según supo este medio, la novia de la víctima también resultó con graves heridas al caer por el mismo hueco provocado por la absoluta desidia del empresariado del transporte, y por la falta de control de la autoridades.

Un Monopolio y funcionarios que no funcionan

Tras el trágico incidente que terminó con la vida de un vecino y dejó herida a otra mujer, se abrió un debate en el marco de la política de Florencio Varela a razón del otorgamiento en el año 2018 de la concesión de 18 ramales a la empresa Microomnibus Quilmes (MOQSA), la que a través de San Juan Bautista S.A. y otras sociedades anónimas, controla el 90% del transporte público local.

La connivencia entre el intendente Andrés Watson y las autoridades de la empresa queda en manifiesto no solo en publicaciones del municipio, si no también, en la inacción del Concejo Deliberante que si bien cuenta por ordenanza con una comisión de seguimiento a la explotación del servicio público que hace San Juan Bautista en todos sus ramales, en años, no emitió un solo comunicado al respecto de su funcionamiento.

Entre concejales, asesores, asistentes y millones de pesos de presupuesto, el Concejo Deliberante de Florencio Varela tiene también una comisión de Transporte y Turismo, la que en lo que va del año solo se reunió una vez, el 27 de junio.

Se espera que en las próximas horas el presidente de esa comisión, el concejal Guillermo Poletti, convoque al resto de los ediles que la componen para tomar las medidas que le otorga la Ley Orgánica de las Municipalidades frente a la evidente desinversión de la empresa de transporte a la que deben controlar.