Petrillo participó del lanzamiento relanzamiento del PRO

El concejal del PRO, asistió al acto partidario que encabezó Mauricio Macri. “Es momento de sentar nuevas bases y prepararnos para el futuro”, dijo.

El partido político PRO hizo ayer su relanzamiento con un acto encabezado por Mauricio Macri y los demás dirigentes, legisladores, intendentes y gobernadores que lo integran. Tras su participación en el mismo, el concejal Andrés Petrillo afirmó: “El PRO recuperó su esencia de transformación y trabajo en equipo. Es algo que Jorge Macri me inculcó desde 2013, cuando me sumé a su gestión”.

“La conducción de Mauricio Macri nos motiva a renovar las energías para continuar la lucha por el cambio, ese cambio que le transforma la realidad a la gente. Lo vimos en la Ciudad de Buenos Aires, en Vicente López y lo vimos entre 2015 y 2019. Ahora es el momento de sentar nuevas bases y prepararnos para el futuro”, indicó Petrillo.

“El PRO es el espacio del hacer, donde las acciones le ganan a las palabras, donde los resultados concretos le ganan a las promesas. Si todos los días no hacemos cosas para que el cambio exista y los argentinos lo toquen y lo vivan, no me importa la discusión entre lo estructural y conceptual del cambio”, dijo Soledad Martínez, una de las oradoras del acto partidaria de ayer.

Por último, el concejal del PRO afirmó que “al retomar la premisa de trabajar en equipo, espero que eso nos permita en San Martín dejar lado las ambiciones personales y que podamos construir un PRO que sea competitivo electoralmente, pero fundamentalmente pueda alcanzar la transformación que necesita nuestra sociedad”.