López Medrano acompañó a Mauricio Macri en la presentación de “Nuevo PRO”

El equipo del PRO de San Martín, conducido por Santiago López Medrano, estuvo en La Boca, acompañando a Mauricio Macri en el acto de presentación de “Nuevo PRO”, donde el ex presidente relanzó el histórico partido.

Ante una gran cantidad de dirigentes, intendentes, diputados y gobernadores, Mauricio Macri volvió a asumir la presidencia del PRO. “Somos un partido político diferente, desde nuestros inicios. Llegamos con la obsesión del cambio y del hacer, y siempre estuvimos, estamos y vamos a estar con los argentinos”, aseguró el ex presidente. Y agregó: “El PRO plantó la semilla del cambio y la libertad, como bien reconoce el presidente Javier Milei”.

“Estoy acá para ayudar a que el cambio ocurra, sigamos apoyando al presidente. Hace más de 20 años que lucho por el cambio, no me resigno y sé que los argentinos no nos resignamos”, exclamó Macri.

“Me parece fundamental que Mauricio vuelva a ser el presidente del PRO. Tenemos que volver a representar los valores y la identidad de un partido que supo ganar la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, y que ahora gobierna 3 provincias y tiene cientos de intendentes y legisladores. Y sobre todo, el PRO tiene un camino para mostrar, el del Cambio, en la forma de hacer política, de representar, de gobernar y de transformar”, expresó López Medrano, quien estuvo acompañado por los concejales Ramiro Alonso López y Carolina Elvedz.