En el relanzamiento del PRO, Macri rechazó una fusión con los libertarios pero apoyó el plan económico de Milei

En el relanzamiento de PRO, el ex presidente rechazó una fusión pero tendió puentes a un acercamiento al respaldar la gestión. Apuntó duro contra el “entorno”, aludiendo, sin nombrarlos, a Santiago Caputo y Karina Milei.

El ex presidente Mauricio Macri reasumió ayer al frente de PRO con un discurso en el que apoyó al presidente Javier Milei y ofreció el acompañamiento de su espacio para ayudarlo a concretar su programa de gobierno, aunque criticó a su “entorno” -una presunta alusión al asesor Santiago Caputo y a Karina Milei, a quienes no nombró- por impedir esa colaboración.

“Milei tiene muy claro lo que hay que hacer, ideas y coraje. Pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo (…). Desde PRO siempre vamos a poner a disposición nuestra experiencia de gestión (…). Es un desafío ayudar a quien no se quiere dejar ayuda. A pesar la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que tiene el presidente, lo hemos podido ayudar a pesar de su entorno”, dijo Macri en el pasaje más sustancioso de su discurso.

El ex presidente encabezó el acto en La Boca, rodeado de los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, y de varios dirigentes históricos de PRO, pero con dos exclusiones que marcan el lugar político que busca ocupar: no estuvieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que busca una fusión con La Libertad Avanza; ni el ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, incómodo con cualquier acercamiento a Javier Milei.

“El presidente nos ha propuesto una fusión, y por la relación de afecto que tengo con él le expresé que en el siglo XXI nadie se casa sin antes conocerse y convivir”, aseguró Macri. “Se lo dije de una forma un poquito más directa. Pero sí le sugerí, bien de ingeniero, que vayamos de menor a mayor, ofreciéndole nuestra ayuda para fortalecer su gestión con nuestra sana convicción de ayudar. Nuestra vocación es ayudar a que el cambio se haga realidad”, detalló.

Fue una alusión muy concreta al rechazo, al menos por ahora, a una fusión entre PRO y La Libertad Avanza, posición que lleva adelante Bullrich y que la llevó a enfrentarse con Macri. El ex presidente y Milei compartieron el martes una cena en Olivos que según algunas fuentes duró más de 4 horas. El contenido no trascendió, pero ahora el líder de PRO pareció sugerir la posibilidad de un nuevo acercamiento político

“El presidente Milei tiene claro lo que hay que hacer, tiene ideas, convicción y corajes, pero sigue teniendo pendiente la construcción de un equipo. Entre quienes convocó para acompañarlo hay personas muy valiosas, es una condición necesaria pero no suficiente”, agregó Macri.

Y en esa línea advirtió: “No es fácil entender cómo gestionar un Estado cooptado por la militancia K. Con un método de trabajo, gestión de equipo y dirección se puede lograr. Pero es un desafío ayudar a quién no está dispuesto a ser ayudado, a pesar de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que tiene el Presidente a pesar de su entorno”.

En ese contexto resultó llamativo que Santiago Caputo, que no había realizado declaración es periodísticas hasta ahora, anoche hablara con un periodista de TN en una entrevista en la que el tramo más extenso estuvo dedicado a halagar a Macri. A pesar, que no lo une al gobierno más que un contrato de prestación de servicios, Caputo es uno de los hombres más poderosos de la administración, ya que tiene influencia en el manejo de la inteligencia, de las empresas públicas y de la comunicación, entre otras. Justamente, en las últimas semanas algunos perfiles de redes sociales vinculados a la Casa Rosada criticaron a Macri. Respecto de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Macri tiene una mala relación histórica.

Macri elogió con énfasis el camino económico que emprendió Milei y destacó el ajuste fiscal realizado y el cual calificó de como “inédito en el mundo”. Y tras ello marcó: “A pesar de la inmoral herencia que dejó Sergio Massa y el kirchnerismo, la peor bomba económica en la historia económica mundial y solo comparable con situaciones de posguerra, era imposible evitar una hiperinflación, y el presidente y su equipo económico lo lograron”.

En tanto, Macri advirtió por la falta de un trabajo micro intenso y ahondó en la importancia de avanzar con iniciativas de desregulación e infraestructura para abonar al crecimiento. “Hay que licitar muchas cosas, empezando por la Hidrovía, que ya tendría que estar adjudicada. Deshacerse de las empresas públicas deficitarias, y el equilibrio fiscal tiene que ser de calidad”, amplió.

En un intento por reivindicar las bases del PRO, Macri comenzó su discurso repasando la historia del partido. “Me emociona ver lo que hemos hecho. Los primeros días no teníamos ni nombre. Nuestro primer gran desafío era llenar un garage con vecinos interesados en escucharnos. Armamos un equipo sumando personas por dentro y fuera de la política, es una diversidad muy linda la que tenemos”, señaló.

“Nuestro para qué sigue siendo el mismo, la transformación y el cambio, pase lo que pase y le moleste a quien le moleste. Y siempre buscamos ir más allá de la dicotomía de izquierda y derecha. Nos interesamos más por otros ejes, lo antiguo versus lo moderno; lo democrático frente a lo dictatorial; y sobre todo, la idea de libertad opuesta al populismo en cualquiera de sus manifestaciones”, completó el titular del PRO.