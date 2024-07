Más controles y sanciones a las empresas para que la Ciudad esté más limpia y ordenada

Para mejorar la limpieza y el orden en las calles, la Ciudad aumentó los controles y las sanciones contra las empresas que trabajan levantando la basura y en el servicio de higiene.

“Aumentamos los controles e impusimos más sanciones a las empresas que prestan servicios, porque las contratamos para eso. De hecho, aumentamos un 150 por ciento las multas a las empresas en estos 7 meses. Estamos más encima, estamos controlando más y exigiéndoles más”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la inauguración de la nueva planta de tratamiento de residuos mixtos de Villa Soldati.

“Queremos ser claros, no vamos a permitir que pasen cosas como la semana pasada y que algo tan sensible como es la limpieza de la Ciudad esté en juego por actitudes que no corresponden. Nuestro compromiso es siempre estar del lado de los vecinos, porque esta Ciudad no es de un gremio ni de una empresa, es de los vecinos”, sostuvo sobre la medida gremial que provocó que se acumulara basura sin levantar en las calles. Jorge Macri estuvo acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; y el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

Como parte del Plan Integral de Limpieza, la Ciudad aumentó el programa “Ojos en la calle” con un equipo de inspectores que recorren 15 mil cuadras diarias para validar las prestaciones que brindan las empresas de higiene.

Eso permite obtener información en tiempo real sobre el estado de la vía pública, detectar las incidencias y acelerar el plazo de solución. La empresa tiene dos horas para resolver el problema. Luego, se controla que haya cumplido en tiempo y forma.

El cambio fundamental es que ahora los inspectores van detrás de la ruta del servicio -antes se hacía de forma aleatoria- para asegurar la calidad de la prestación, ya que se detectan más de 10 mil incidencias diarias.

El refuerzo del plan “Ojos en la calle” que controla a las empresas de limpieza agregó además un centenar de cámaras en los camiones del servicio de recolección para detectar si quedan residuos diseminados luego de ser vaciados.

“Estos avances se suman al trabajo de más de 6400 personas -choferes, recolectores, barrenderos- para tener una Ciudad más limpia y ordenada”, precisó Bastrocchi.

La nueva planta de residuos mixtos que inauguró el jefe de Gobierno en Villa Soldati, ubicada en Ana María Janer 2700, puede recuperar más de 500 toneladas de basura por día y permite darle tratamiento al material de descarte del Centro de Reciclaje de la Ciudad, de los Centros Verdes, y del circuito de recolección programada a través del llamado de los vecinos al 147.

Este material que antes se disponía en rellenos sanitarios, ahora se separa en fracciones y se agrupa por categorías, maderas, escombros, metales, textiles, plásticos, papeles y cartones. La Ciudad trata el 76 por ciento de los residuos que genera y se logra recuperar un 63 por ciento.

“Somos una ciudad pionera en el reciclado urbano y vamos a seguir siéndolo”, finalizó Macri. Todas estas acciones son acompañadas por los vecinos que colaboran para que la Ciudad esté cada vez más limpia y ordenada. Una manera fundamental de hacerlo es sacando la basura todos los días, menos los sábados, entre las 19 y las 21 horas.

El plan de limpieza de la Ciudad

Se inauguró la nueva planta de tratamiento mixto de Villa Soldati que puede recuperar más de 500 toneladas de residuos por día.

Se realizaron 1165 operativos de limpieza intensiva en zonas de alto tránsito desde diciembre de 2023 a junio de este año. Los trabajos incluyen lavado intensivo, reparación de mobiliario y concientización de vecinos.

La Ciudad tiene 28 mil 456 contenedores negros y grises para residuos húmedos, y 4589 verdes para depositar los reciclables. Se están renovando 2000 contenedores negros, y al finalizar la gestión se habrá cambiado el 100 por ciento.

Se agilizó la atención ciudadana a través de la línea 147, el chatbot “Boti” y la web de gestión colaborativa, para cualquier reclamo o solicitud de higiene.