Jorge Macri envió a la Legislatura el proyecto para modificar el Código Urbanístico: Los cambios que impulsa

Tal como se comprometió con los vecinos, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, envió hoy a la Legislatura el proyecto para modificar y actualizar el Código Urbanístico.

Al respecto, el jefe de Gobierno declaró: “Presentamos en la Legislatura un proyecto de ley para actualizar el Código Urbanístico de Buenos Aires, una compromiso que asumí en campaña y que hoy estamos cumpliendo. Nos guía un objetivo muy claro, respetar la identidad de cada barrio. No vamos a permitir más que en las zonas residenciales se construyan edificios que no cuiden la esencia de cada manzana y vamos a promover desarrollos solo en avenidas con la infraestructura adecuada”.

Y agregó: “Esta iniciativa que impulsamos hará que la Ciudad crezca de manera equilibrada y sostenible. Queremos proteger esa identidad que nos distingue y que nos hace sentir orgullosos de vivir en Buenos Aires. Ahora, es el tiempo del poder legislativo de analizar el proyecto, debatirlo y sancionar una nueva ley”.

Los puntos principales

No se va a permitir más que en los barrios residenciales se construyan edificios que no respeten la esencia de cada manzana. Las alturas se ajustan priorizando las escalas barriales y resguardando la identidad de cada barrio

Los grandes desarrollos sólo se podrán construir sobre las avenidas que tengan la infraestructura de servicios adecuada para soportarlos

Además, la reforma promueve la conservación y revalorización del patrimonio urbano mediante la catalogación definitiva de 4209 inmuebles con valor arquitectónico, que hoy se encuentran en el catálogo preventivo

Promueve la sustentabilidad urbana y la calidad ambiental del hábitat construido y aporta a contrarrestar los efectos del cambio climático al impulsar construcciones más permeables que favorezcan el ingreso de aire y sol. Por ejemplo, con más superficie en los pulmones de las manzanas

Incentiva el desarrollo de los centros comerciales barriales cercanos a todos los vecinos

Establece un impulso a la zona sur, porque estructura un sistema de incentivos para el desarrollo de construcciones en esos barrios

Una de las prioridades del jefe de Gobierno fue trabajar el proyecto de ley a partir de reuniones con vecinos, profesionales, instituciones vinculadas y legisladores. Se apunta a mantener una normativa actualizada que acompañe la evolución de la Ciudad y las necesidades de sus habitantes. En total hubo 30 reuniones con vecinos de barrios de toda la ciudad, además de encuentros con instituciones, consejos y profesionales del sector.

El Código Urbanístico, durante su sanción en 2018, estableció una revisión periódica, y ahora comienza el proceso de discusión en la Legislatura.

Tras el debate en comisiones -de Planeamiento Urbano y Asuntos Constitucionales- habrá un tratamiento y votación en sesión de primera lectura. Aprobado el proyecto en primera lectura se llamará a una audiencia pública, con un plazo de unos 15 días.

Cabe destacar que entre la primera lectura y la audiencia no puede haber más de 60 días; y entre la audiencia y la segunda lectura no puede haber más de 90 días. No obstante, según el reglamento esto podría prorrogarse por resolución.

Finalmente, habrá un tratamiento y votación en sesión de segunda lectura, y una aprobación final.