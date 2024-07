Quilmes invivible: Armados para robar una bolsa con hamburguesas

Los barrios José Hernández, Saionara y Villa La Florida de Quilmes vivieron un lunes de extrema inseguridad con una banda de delincuentes que, con armas de grueso calibre, asaltaron a decenas de vecinos. En 822 y 877 encañonaron a un laburante para robarle una bolsa con alimentos.

El video se asemeja a una salidera bancaria, pero a los rastreros no les da el IQ más que para robar al boleo, jugándose a encontrar un botín digno. No fue el caso del robo que ocurrió el mediodía de este lunes en un kiosco del ex Monte de los Curas.

A bordo de un Volkswagen Gol, dos miserias, uno al volante, asaltaron a un hombre que bajaba una bolsa del baúl de su vehículo. Tras quitársela, huyeron sin sacarle otra pertenencia. ¿Qué tenía adentro? Hamburguesas que se venden en el kiosco al qua acudía como proveedor.

El atraco de los miserables no fue el único cometido en las liberadas calles de Quilmes, faltas de Estado municipal, preocupado por inaugurar locales políticos en un año que no es electoral. En 821 y 891, barrio La Matera, vecinos cuentan un violento robo a una mujer en manos de los mismos desgraciados.