Los concejales Petrillo y Echevarrieta piden informes sobre la construcción de un túnel peatonal en Ballester

El gobierno de Moreira había anunciado, en 2023, un paso peatonal nuevo en Ballester, incluso tenía casi 460 millones asignados, pero la obra no se realizó. Por eso los concejales de la oposición presentaron un pedido de informes.

El concejal del PRO, Andrés Petrillo, y su par de la Coalición Cívica, Santiago Echevarrieta, presentaron un pedido de informes al gobierno municipal sobre la anunciada construcción de un túnel peatonal en la estación Ballester, pero que hasta el presente no existen indicios de su construcción.

“El mismo intendente Fernando Moreira lo había anunciado en el discurso de apertura de sesiones del 2023, y repitió el mismo anunció en 2024 pero sujeto al financiamiento del gobierno nacional. Es por este motivo que le pedimos explicaciones al Ejecutivo” coincidieron Petrillo y Echevarrieta.

Incluso, según mencionaron los concejales, se abrió una cuenta bancaria en el Banco Provincia que debió recibir los 459 millones 755 mil 323 pesos que se asignaron a esta obra pública. Además, solicitaron conocer el proyecto de obra y las autorizaciones que habrían conferido las autoridades de ferrocarriles.

“Le solicitamos al Ejecutivo que informe a los vecinos que sucedió con esta promesa; por qué motivo no se hizo la obra; si se usaron o no los fondos destinados; y dónde está esa partida asignada”, indicaron los legisladores. “Asimismo, pedimos se informe el motivo por el cual el Municipio no realiza el mantenimiento de los ascensores del otro cruce peatonal y vehicular que tiene Ballester”, agregaron.

Vale recordar, que a mediados de julio, Trenes Argentinos clausuró el cruce de vías de José Hernández a Pueyrredón, quedando el túnel como único medio de paso peatonal, pero sin los ascensores a disposición de personas con movilidad reducida o discapacidad.

“Esperamos una rápida solución, el gobierno local debe intervenir para asegurar accesibilidad universal de todos los vecinos”, concluyeron los concejales.