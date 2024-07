Andrés Salvaggio: “Algunos políticos tienen menos territorio que una maceta”

El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel conversó con SM Noticias sobre sus primeros meses de gestión, habló del caso Pablo de la Torre y lanzó una chicana a los dirigentes opositores.

“Estoy muy satisfecho con lo hecho hasta ahora. Hemos puesto en valor el rol del concejal y con eso a la política”, expresó Salvaggio, quien además señaló que con el resto del bloque oficialista han comenzado a realizar “reuniones en el territorio”.

“El bloque oficialista está recorriendo los barrios, ya no nos juntamos más en el Concejo, sino en sociedades de fomento o centros de jubilados. También vamos a ir a iglesias cristianas. Así vamos a seguir recorriendo para acercarnos a los que más lo necesitan y que sepan para qué estamos”, manifestó el edil.

“Desde la presidencia también venimos impulsando distintas charlas de liderazgo y de formación política. Queremos un bloque bien preparado e informado”, aseguró el presidente del HCD y agregó: “eso se va viendo en las expresiones y en las convicciones”.

En ese sentido hizo referencia al caso que tocó San Miguel hace poco, que fue la salida de Pablo de la Torre del Ministerio de Capital Humano tras el escándalo de la comida almacenada. “Lo conocemos, ha sido parte de este proyecto y lo hemos visto laburar. Los vecinos gozan de las distintas políticas que él llevó adelante”, señaló Salvaggio, quien fue tajante: “damos fe de quién es, de su honradez y su integridad”.

De este modo, el concejal afirmó: “no vamos a permitir que en un ámbito como el Concejo Deliberante, que no tiene competencia porque no es un juzgado y no somos fiscales, se ponga en duda la integridad de Pablo de la Torre. Todo lo dirimirá la Justicia”.

Asimismo, Salvaggio aclaró que si bien en el Legislativo “no se pueden dejar de debatir los grandes temas nacionales”, no hay que caer “recurrentemente en eso”, porque “nos saca de foco las cosas importantes que le cambian la vida al vecino”. “La vez pasada estuvimos dos horas con un proyecto de declaración y eso hizo que muchos vecinos se fueran del recinto”, comentó.

“Queremos que la gente vea que acá resolvemos sus problemas”, insistió el concejal. “Tenemos que dejar algunos debates para el café y darle soluciones al vecino, porque ésas son nuestras competencias”, insistió.

Por último, el titular del cuerpo lanzó un fuerte mensaje: “para lograr esto hay que estar en la realidad, pero hay políticos que tienen menos territorio que una maceta, son del biri biri, se la pasan en cafés conocidos de San Miguel y su militancia pasó por ahí. Otros ni siquiera están acá, tienen poca calle”.