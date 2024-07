La comunidad de Tigre celebró el quinto aniversario del Teatro Municipal Pepe Soriano

Junto al cuerpo directivo de SAGAI -encabezado por Jorge Maralle, Pablo Echarri, Silvina Acosta y María Fiorentino- el gobierno local organizó los festejos con la presencia de vecinos y vecinas. Durante el evento, se homenajeó al reconocido actor dramaturgo Pepe Soriano y se llevó adelante un concierto de la Camerata de Benavídez.

El Municipio de Tigre celebró el quinto aniversario del Teatro Municipal Pepe Soriano con la presencia de autoridades de SAGAI, vecinos y vecinas. El espacio cultural -ubicado en Ituzaingó 2950, en Benavídez- fue inaugurado por el intendente Julio Zamora en el año 2019, a través de una obra ejecutada íntegramente con fondos de la Comuna.

“Fue una noche muy emotiva junto a los miembros de SAGAI. Celebramos los primeros 5 años de nuestro querido Teatro Municipal Pepe Soriano, acompañados por los vecinos y vecinas como también artistas de nivel nacional y local”, expresó la secretaria de Gobierno de Tigre, Gabriela Zamora.

Y agregó: “En un momento donde la cultura está en crisis, el Municipio, con la conducción del intendente Julio Zamora, reafirma su compromiso con la construcción de dos nuevos teatros: uno en El Talar y otro en Don Torcuato. El sueño de esta gestión es uno por cada localidad porque creemos en la transformación a través del arte como lo hemos visto en la ciudad de Benavídez”.

El evento inició con un panel integrado por el cuerpo directivo del SAGAI, quienes realizaron un homenaje al reconocido actor Pepe Soriano. Entre ellos, Jorge Marrale, Dorys del Valle, Edgardo Moreira, Mariano Bertolini, Silvina Acosta, Pablo Echarri, María Fiorentino y Daniel Valenzuela. Acto seguido, se proyectaron imágenes sobre la inauguración y las actividades que realiza el teatro. Luego, los presentes disfrutaron del concierto de la Camerata de Benavídez, con la dirección de Martín Turco; y junto a la compañía de representantes de la Orquesta de San Isidro.

Presente la concejala Marilina Silva dijo: “Fue un evento memorable para todos nosotros, no solamente celebramos los primeros 5 años de vida de este teatro sino también hubo un sentido homenaje de parte de todo el cuadro directivo de SAGAI hacia la figura del gran Pepe Soriano. Sin duda el intendente Julio Zamora tiene en su gestión incorporado el concepto de comunidad de vida, que tanto habla y nos contagia. Creemos que en esta tarea cotidiana, en lo que refiere a toda la política pública municipal en materia cultural, apostamos a las futuras generaciones”.

El Teatro Municipal Pepe Soriano cuenta con una sala con capacidad para 300 personas, un escenario de 100 metros cuadrados, 2 camarines y un anfiteatro en su exterior. En sus 5 años de historia han pasado artistas de renombre y todos los fines de semana se renueva la cartelera con diferentes figuras de nivel local como nacional.

El presidente de SAGAI, Jorge Marrale, manifestó: “Me encontré con un hermoso teatro. Implica mucho como homenaje a un grande como Pepe Soriano. Es una fecha muy emotiva porque no hace ni un año que él no está con nosotros. El Municipio tuvo una sensible idea de ponerle su nombre a este lugar. Estamos contentos y extrañándolo”.