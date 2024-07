Rovegno: “Tenemos la convicción de generar la musculatura y salir a caminar y militar para que Axel Kicillof sea el próximo presidente”

Javier Rovegno es concejal del peronismo en San Fernando y uno de los referentes del armado de Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, quien impulsa un debate interno en el espacio, a partir de las sucesivas derrotas electorales sufridas, e impulsa la figura de Axel Kicillof como candidato presidencial. En diálogo con este medio, el legislador se refirió a este tema, y lógicamente, al correlato que tendrá en el distrito.

Sobre el armado de Jorge Ferraresi

“Estamos generando espacios de debate en distritos donde parece que no está permitido debatir. Y lo hacemos después de una derrota importante, que se dio a partir de un gobierno durante el que no pudimos resolverle los problemas a la mayoría de los argentinos. Jorge Ferraresi viene a inaugurar esos debates necesarios”, comenzó indicando Rovegno.

Consideró luego que “el gobierno de Javier Milei tiene la particularidad que la principal política de Estado es destruir el Estado, lo cual es paradójico”, y entendió que “llegamos a esto, no por las propuestas electorales de este gobierno o por la trayectoria política del presidente o su recorrido profesional, sino por los errores políticos que cometió el frente de gobierno del que fuimos parte”. “Necesitamos discutir hacia adentro para no cometer los mismos errores”, remarcó.

El edil planteó que “la figura emergente es Axel Kicillof, y vemos que hay compañeros que tratan de obstaculizar” el camino del gobernador hacía el liderazgo del peronismo y una posterior candidatura presidencial. “Queremos generar una musculatura política para que en el 2025 tenga la firmeza y la voluntad de salir a recorrer el país”, exclamó.

Además, instó a “cambiar las caras”. “Con los mismos protagonistas con los que perdimos 6 de las ultimas 8 elecciones no vamos a dar vuelta la imagen mala que hoy la sociedad tiene del peronismo. Con este estado de cosas, no creo que cuando la ciudadanía se desentusiasme de Milei venga a buscarnos corriendo. Por eso necesitamos generar debates para construir propuestas”, sintetizó.

Los errores del peronismo

Consultado sobre los motivos de la derrota electoral del 2023, Javier Rovegno planteó que “la clausura del debate generó una merma de participación”. “En el 2021, en José C. Paz el intendente Mario Ishii dejó que compitan 5 listas dentro del espacio, y en esa elección participaron todos los compañeros. En las PASO, esas listas sacaron 49 por ciento, y en la elección general también sacaron 49 por ciento. Esto quiere decir que todos los compañeros devolvieron el gesto, y terminada la interna empujaron todos para el mismo lado”, ejemplificó.

“Esto no pasa en San Fernando ni tampoco a nivel provincial o nacional”, señaló. Asimismo, recordó que las PASO fueron creadas por Néstor Kirchner con una mirada de “incorporar compañeros y generar debates”. “Generamos una herramienta y no la utilizamos, o si la utilizamos, la utilizamos mal. De alguna manera, empezamos a perder coherencia frente a la sociedad”, añadió.

En esa línea, el dirigente manifestó: “No se puede, después de 10 años de mancillar al kirchnerismo, convertirte en kirchnerista, porque la gente se va a dar cuenta que no lo sos; ni tampoco se puede, después de 10 años de ser kirchnerista, convertirse en una opción más de centro del peronismo. En el 2023 no fuimos coherentes políticamente”.

También remarcó que “22 provincias eligieron separar sus elecciones de la elección nacional, y eso ocurre cuando no hay una mirada de país”. “Si cuando somos gobierno no le garantizamos a las provincias que se desarrollen para tener independencia económica, pasa lo que pasa hoy, que los diputados y senadores que responden a los gobernadores tienen que votar una ley para que lleguen algunos recursos a sus provincias, y no podemos enojarnos con ellos, porque fuimos nosotros como gobierno los responsables de no permitir que esa provincia se desarrolle”. “Hay que construir otra mirada, desde las bases, y con Axel Kicillof a la cabeza”, sentenció.

La figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires

Posteriormente, el legislador comunal habló sobre la figura del Axel Kicillof, y sostuvo que “esos compañeros que quizás en estos 10 años se alejaron lo quieren militar”. “Tiene coherencia política, y consideramos que necesitamos impulsar a referentes políticos que sean lo más parecidos al pueblo. Él sigue siendo un ciudadano de a pie, tiene honestidad y transparencia, y nadie puede decir que no es trabajador. Además, cuando el gobernador llega a una ciudad la gente se le tira encima para saludarlo”, mencionó.

No es un dato menor que “fue reelecto contundentemente”, según dijo, y explicó: “Algunos quieren instalar que sacó 6 millones de votos en la provincia de Buenos Aires pero no es el jefe del peronismo en el distrito. Nosotros decimos que Axel Kicillof reelecto en una elección muy compleja y por eso es el jefe del peronismo bonaerense”.

“No es una discusión de escritorio ni de palacio, es una discusión que queremos darla en el territorio”, declaró Rovegno, y llamó a “no poner en pausa ese debate, porque esto beneficia a los acuerdos políticos de cúpula y no al colectivo”. “No sabemos si habrá reforma electoral o no, pero en el caso que no existan más las PASO, se construirá un espacio político que no sea la del Frente Renovador y La Cámpora”, advirtió.

“No queremos especular. Tenemos la convicción de generar la musculatura y salir a caminar y militar para que Axel Kicillof sea presidente en el 2027”, afirmó.

En San Fernando

Para cerrar, opinó sobre la gestión local. “En el distrito no hay unidad, porque para que haya unidad el oficialismo tiene que abrazar a todos. Acá hay acuerdos políticos, y los arman compañeros que no conocen la realidad del distrito”, afirmó el concejal. “Creemos que al gobierno municipal le falta una característica de gestión vinculado más a lo humanitario y lo social”, entendió, e ilustró: “Ante la insensibilidad del gobierno nacional, los comedores de San Fernando no están recibiendo ayuda de nadie, y hoy hay compañeros que dicen ser peronistas y no están atendiendo esa necesidad”. “No puede ser una prioridad arreglar una vereda a entregarle fideos y puré de tomate a los comedores”, lanzó.

También marcó diferencias políticas con el gobierno local del Frente Renovador. “Creemos que la política va por delante de la gestión”, planteó, y brindó un ejemplo: “En Avellaneda, Jorge Ferraresi sacó 58 por ciento en octubre, y Sergio Massa en el ballotage sacó 58 por ciento. En San Fernando, Juan Andreotti sacó 58 por ciento, pero Sergio Massa en el ballotage sacó 50 por ciento”.

“No pudimos comunicarle a la sociedad la importancia que tuvieron todos los recursos que Nación transfirió al Municipio de San Fernando”, dijo Javier Rovegno. “Somos parte de un proyecto colectivo, no solo un proyecto local, por eso necesitamos generar una expresión peronista que se ponga a disposición de un proyecto de país y de provincia de Buenos Aires, no solo de un proyecto vecinal y unipersonal”, exclamó.

“Nosotros trataremos construir esa propuesta. Venimos desde hace mucho tiempo sin internas en nuestra ciudad, y creo que llegó el momento en el cual, aquellos que tengan la convicción y las ganas de presentarse en una elección, lo pueda hacer, y no debe haber nadie que desde algún lugar diga este sí y este no. Es importante generar una unidad con todos adentro, y esa unidad tiene que ser con elecciones internas”, cerró.