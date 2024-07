“Hermanito, me dejaste y no puedo aceptarlo”: El dolor de una familia de González Catán tras un terrible crimen

Juan Carmelo Zalazar de 28 años, albañil de profesión, fue asesinado a balazos en el pecho por desconocidos en otro sangriento crimen en las calles del conurbano profundo.

El cuerpo del hombre fue encontrado en la madrugada del domingo en el cruce de Carola Lorenzini y Coronel Garmendia, en el barrio Costa Esperanza, a la vera del arroyo Urien.

La familia de Zalazar fue puesta en conocimiento del terrible hecho, y arribaron al lugar en momentos en que la Policía realizaba los peritajes de rigor.

A prima facie, el cuerpo presentaba varios impactos de arma de fuego en la región torácica. Mientras tanto, el inicio de las tareas investigativas, instruidas por la Unidad Funcional de Instrucción especializada en homicidios, va en dirección de un crimen relacionado a la compra venta de estupefacientes.

“Hermanito querido, hermanito de mi alma, me dejaste y no puedo aceptarlo. Dame fuerzas para poder seguir, me dejaste un gran vacío en el corazón”, escribió en redes sociales la hermana del fallecido, mientras la familia transcurre los primeros días posteriores el crimen.

Por el hecho no hay detenidos. Mientras tanto, la Justicia, en colaboración con la Policía de La Matanza, avanzan con pesquisas para dar con los autores materiales del asesinato en el marco de la causa caratulada como “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.