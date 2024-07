Una mujer de 21 años quedó formalmente detenida por golpear salvajemente a su pequeña hija de cuatro años en el barrio La Cañada de Quilmes, imágenes que quedaron grabadas en cámaras de seguridad.

Desgraciada agredía violentamente a su hijita de cuatro años: Quedó detenida https://t.co/U1NfHG8Yml Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEBtZQ pic.twitter.com/TuiBJW1Ym8 — SM Noticias (@SMnoticias) July 13, 2024

Según supo SM Noticias, el papá de la criatura fue quien denunció el hecho luego de recibir las imágenes a través de una mujer que trabajaba en el domicilio.

Dado que la violenta no permitía a su hija vincular con el padre prácticamente desde el nacimiento, el progenitor había realizado distintas denuncias en juzgados de familia, las que no avanzaban ya que no se podía dar con el paradero de ambas.

En las últimas horas, y mediante actuaciones del abogado que representa al padre, la fiscal Ximena Santoro de la UFI 7 de Quilmes solicitó el allanamiento y la detención de la agresora, lo que fue convalidado por el juez de garantías.

Según informaron a este medio desde el fuero fiscal, la mujer se negó a declarar en las últimas horas, mientras tanto permanecerá detenida acusada del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.

Sobre la menor se dispuso una medida de abrigo, niña que quedó en resguardo del Servicio Local de Niñez y Adolescencia a la de un proceso revinculatorio con el padre, quien había perdido contacto directo con ella desde hace años.