San Isidro organizó una jornada de concientización sobre apuestas online y ludopatía en los jóvenes

El Municipio organizó ayer el taller “Apuestas online y ludopatía” con el objetivo de empezar a reflexionar y abordar una problemática que afecta a cada vez a más niños y jóvenes. El encuentro, de acceso gratuito, fue dirigido a docentes, directivos y padres y estuvo a cargo de la especialista Lucía Fainboim.

Cerca de 200 personas, entre docentes, directivos, referentes de centros de apoyo escolar y padres, participaron del taller “Apuestas online y ludopatía” que se realizó ayer en el Colegio Marín. En el encuentro se abordaron las distintas estrategias que emplean las plataformas virtuales de apuestas para captar adherentes, tanto las legales como las ilegales; el rol de las billeteras virtuales en los adolescentes; y también, entre otros ítems, se ofrecieron herramientas proactivas para que los adultos responsables traten esta problemática.

“Es importante que los chicos usen la tecnología, pero este uso tiene algunas contraindicaciones y la ludopatía es una de ellas. Estoy convencido de la necesidad de poner el tema en agenda, porque esta problemática está pasando en la Argentina y también en San Isidro. Como adultos debemos reflexionar, abordar y ordenar esta problemática que nos involucra a todos, padres, docentes y a la comunidad en su conjunto”, dijo Ramón Lanús, intendente de San Isidro, al inicio del encuentro.

La cifra preocupa e impacta. El 16 por ciento de los jóvenes de nuestro país que respondieron a un reciente estudio de la consultora Opina Argentina reconoce su participación en apuestas online, un porcentaje que es casi el doble de la media.

“Esta problemática es nueva y debemos abordarla lo más tempranamente posible, escuchar a los expertos y empezar a activar estrategias y herramientas que tengan que ver con la prevención desde una mirada integral, interdisciplinaria. En ese sentido, las escuelas, las familias y los adultos responsables tenemos un rol central”, dijo Mercedes Sanguineti, secretaria de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro.

Lucía Fainboim, licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente universitaria, experta en ciudadanía y crianza digital, habló de las habilidades instrumentales de los chicos, vinculadas con el manejo de los celulares, pero de sus escasas o nulas habilidades reflexivas que tienen sobre cómo pensarse y cuidarse usando ese instrumento.

“Como los vemos tan hábiles en el manejo del celular pensamos que no necesitan de la ayuda de un adulto, pero sí la necesitan, y mucho. Nos daría mucha impresión ver a un chico en las máquinas del casino hasta las 4 de la mañana, yendo a dormir a la escuela cansado y habiendo perdido mucho dinero, pero no nos pasa lo mismo si lo hace desde su cuarto y por Internet. Esto es así porque caló hondo la idea de que lo virtual es menos real, cuando no es así. El daño es el mismo”, aseguró.

La experta también habló de los 13 y 14 años como inicio en las plataformas de apuestas digitales, de la figura de los cajeros que actúan como intermediarios entre los chicos y las aplicaciones, del tiempo que los chicos dedican a elaborar estrategias para tratar de recuperar el dinero perdido, de cómo funciona el sistema de recompensas inmediatas que proponen los juegos de azar y de cómo hoy cada celular en manos de nuestros chicos es un potencial casino.

El camino se inicia con los créditos o bonos que las plataformas regalan a los chicos y sigue con apuestas hormiga que pasan inadvertidas para las familias. “En los chicos y chicas que desarrollan el consumo problemático, el límite llega cuando ya no saben de donde obtener más dinero para seguir apostando”, comentó Lucía Fainboim, cofundadora y directora de la consultora Bienestar Digital.

Antes de las preguntas del público, dio una serie de herramientas para tener en cuenta, sobre todo para los docentes. “Estar alerta a los cambios de conducta de los alumnos y, en esos casos, barajar la hipótesis de que puede estar atravesando por esta problemática; tener en cuenta que lo virtual es real, ya que ninguno de estos problemas son digitales, son problemas humanos, convivenciales, vinculares; la importancia de la alfabetización digital, ya que los chicos deben saber usar Internet, pero desde una mirada crítica, y deben entender los mecanismos que generan esas plataformas, y en esto la escuela tiene un rol fundamental”, enumeró.

También la especialista aconsejó generar un espacio de escucha genuino, seguro y empático, donde los alumnos puedan hablar de lo que les pasa y donde el docente pueda validar lo que les ocurre. Si hay un chico que está sufriendo una adicción necesita acompañamiento y tratamiento de salud mental. Ante un signo de alerta, hay que dar aviso urgente a las familias

“Esta problemática apareció en el aula con chicos de 14 años, y estaba naturalizado por las propias familias. Vine con la intención de encontrar respuestas. Muy interesante, un excelente punto de partida”, comentó María Cristina Belluzzo, docente y psicóloga.

“Tuve este problema con mi hijo de 15 años, quien me pidió plata para fotocopias y luego me contó que había sido para una apuesta online. Tenemos que dialogar con nuestros hijos, darles el espacio necesario para hablar de estos temas, lo digo como mamá y como docente”, expresó Agustina Iglesias, vicedirectora del Jardín de Infantes 2, en Boulogne.