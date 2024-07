A Higinio, de 80 años, le dejaron de pagar el alquiler en 2019 y todavía no puede lograr que un grupo de delincuentes que se quedaron con su casa, la desalojen. “Siempre que nos acercamos, nos amenazan”, dice el hombre quien, este miércoles, junto a su familia y a SM Noticias se hicieron presentes en la puerta del domicilio en Villa Luzuriaga.

‍♂️ Violentos okupas contra un jubilado que quiere recuperar su vivienda: “Estoy operado del corazón” https://t.co/W1Ho9IJjTB Nota de @caritobisgarra Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEC1Po pic.twitter.com/XtO5076SQF — SM Noticias (@SMnoticias) July 10, 2024

“No puedo ni acercarme porque son personas de mala conducta”, dijo el damnificado, y eso fue lo que pasó este miércoles, cuando la periodista Carolina Bisgarra acompañó a la familia a reclamar a los ocupas que abandonen la propiedad.

“Siempre que nos acercamos, nos amenazan”, dijo el hombre, y denuncia que los violentos responden que “ellos son dueños, por eso no se van a ir”.

También Higinio denunció que los ocupas subalquilaron un sector de la propiedad a “gente que no es muy honesta”, y para el subarrendamiento ilegal, realizaron reformas en la finca.

El contrato por la locación de la propiedad de la calle Lisboa al 600, de Villa Luzuriaga en La Matanza, se firmó en abril de 2019 y estipulaba un plazo de usufructo de 24 meses. A partir de diciembre, la locataria, de nombre Mercedes, dejó de pagar el alquiler y los servicios, los que no fueron interrumpidos por el DNU 311, de pandemia, que establecía la abstención de cortes por parte de las empresas en caso de mora o falta de pago.

La disputa legal inició en 2020 y dura hasta estos días, ante la inacción del Juzgado Civil y Comercial #1 de La Matanza. Los abogados que representan a la familia estafada presentaron una demanda de desalojo además del inicio de una demanda interpuesta a los garantes.

Asimismo desde el estudio de abogados solicitaron a la inmobiliaria Walter e hijos, de Morón, que informe ante la justicia si intervino en la creación, desarrollo y cumplimiento del contrato locativo.

“Le pido a la justicia que los desaloje, porque estoy pasando un muy mal momento, ya que mi situación económica es mala, no me alcanza para nada”, dijo el jubilado, y agregó: “Tengo operado el corazón y no me alcanza para la medicación, la que me cuesta más de 130 mil pesos por mes”.