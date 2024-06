Abella: “Los concejales de La Cámpora son impresentables”

El jefe comunal cuestionó el accionar del bloque Unión por la Patria. “No quieren que a Campana le vaya bien”, lanzó, y agregó: “Están llenos de odio y frustraciones personales por perder elección tras elección”.

En su contacto con la prensa local durante la inauguración de la nueva cancha de básquet de la Plaza Italia, el intendente Sebastián Abella fue consultado por el accionar y las denuncias del bloque Partido Justicialista – Unión por la Patria.

“Los concejales de La Cámpora no quieren que a Campana le vaya bien ni que ocurran estas inauguraciones por las que tanto trabajamos. Son impresentables. Están lleno de odio y frustraciones por perder elección tras elección”, aseguró el jefe comunal.

“Tengo claro que no van a acompañar nuestros proyectos y que quieren dañarme o que me vaya mal para sumar puntos, así que no le doy importancia. Mi preocupación es que los vecinos puedan vivir cada vez mejor y para eso trabajo todos los días”, agregó.

Luego remarcó que en su gestión “no hay nada que esconder” y explicó que está a disposición de la Justicia. “No me sorprende nada de ellos, es todo fruto de sus frustraciones y ambiciones personales”, finalizó.