Mussi instó a la unidad del peronismo para vencer al modelo neoliberal

“El peronismo es el único movimiento nacional y popular que rescató los derechos de los argentinos y es el único que puede seguir haciéndolo”, aseguró Juan José Mussi, presidente del Partido Justicialista de Berazategui, en el marco del homenaje que se realizó en honor a todos los mártires de la resistencia peronista, a 68 años de los fusilamientos de José León Suárez.

La ceremonia de homenaje, como cada año, se desarrolló en el Mausoleo de los Mártires en el cementerio de Ezpeleta. Allí confluyeron referentes políticos, gremiales y sociales de los municipios de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes. Dispusieron ofrendas florales y, tras la mención de los caídos y la bendición sacerdotal, todos los asistentes compartieron un minuto de silencio.

Mussi afirmó, durante su discurso: “Tengo enfrente un cartel que dice ‘No a la Ley de Bases, no a los despidos, no a los tarifazos’. Entonces me pongo a pensar -y estoy absolutamente seguro- en que si el peronismo hubiera estado unido, esto no habría pasado. No vengo a desunir, al contrario, vengo a traer un mensaje de unidad”. Además, aseguró: “Si no reconocemos que hay un solo adversario y un solo enemigo, que es el modelo neoliberal, nos estamos equivocando. Los enemigos son los que representan a ese cartel, los que quieren vender la patria, y a los que les tenemos que decir, con más fuerza que nunca, que la patria no se vende. Esto mismo quizá hubieran cantado los mártires del 9 de junio. Ellos nos estarían dando el mismo mensaje del general Perón a los trabajadores y a los compañeros de los gremios, Únanse”.

Asimismo, el presidente del PJ de Berazategui fue contundente con respecto a cómo debe ponerse en marcha el camino de la unidad: “Habrá traidores, sí, pero hay equivocados. A los equivocados hay que abrazarlos, traerlos y como cristianos decirles ‘dejá la cara gris de la resignación y volvé a vestirte de peronista porque te necesitamos’. Siempre el más equivocado de los compañeros será mejor que el mejor de los gorilas”.

En referencia al gobierno nacional actual, el jefe comunal de Berazategui sentenció: “Ellos no gobiernan para los argentinos, gobiernan para los ricos que viven paseando por el mundo, llevándose la guita al exterior. Esto es lo que tenemos que combatir. ¿Ustedes creen que a mí me gusta que regalemos el litio y el petróleo? De ninguna manera. Yo quiero que el peronismo se una porque es la única herramienta para recuperar el poder. ¿Sino qué va a pasar con el pueblo? Nosotros necesitamos el poder para que la gente tenga un litro de leche y para que las personas mayores tengan los medicamentos”.

Finalmente, Mussi llamó a la reflexión: “El año que viene vamos a estar en vísperas de elecciones cuando hagamos este homenaje. Espero que los peronistas que estemos en este lugar tengamos la posibilidad de sonreírles a los mártires y decirles ‘compañeros, nos unimos otra vez’. Nosotros tenemos que recordar más que nunca aquello de que ‘para un peronista no hay nada mejor que otro peronista’, y cuando seamos gobierno otra vez, si Dios quiere, tenemos que también volver a decir ‘para un argentino no hay nada mejor que otro argentino’”.

En representación de Quilmes habló Roberto Gaudio, secretario municipal de Ambiente y GIRSU, quien remarcó: “Este homenaje nos obliga a todos a repensarnos si estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer para seguir manteniendo viva la llama del peronismo. El 12 de junio, el día del aniversario del fusilamiento del general Juan José Valle, el Senado de la Nación va a estar tratando la Ley Bases, casi como una provocación a lo que nosotros representamos ideológicamente, porque yo no creo en las casualidades. Frente a eso, tenemos un enorme desafío, recordar el pasado, mantener viva la memoria, construir el presente y cuidar el futuro”.

Por su parte, Mariana Alba Corrales, integrante de la Comisión de Homenaje Permanente y representante del peronismo de Florencio Varela, declaró: “Como cada año, nos dimos cita en el mausoleo de Ezpeleta, donde se encuentran los restos de los compañeros que dieron su vida para que el peronismo viva, con la presencia del presidente honorario de esta comisión, el compañero Juan José Mussi. Sabemos de la responsabilidad que tenemos con el mensaje que ellos nos dejaron, la resistencia peronista. A seguir resistiendo”.

En tanto, Walter Ormazábal, representante de la Comisión Permanente de Homenaje, afirmó: “Me parece fundamental renovar este compromiso con los más jóvenes, quienes toman la posta de esta historia que debemos reivindicar. Ese compromiso que mencionamos año tras año tiene que ver con seguir el ejemplo de estos compañeros que dieron sus vidas para que la patria sea libre, justa y soberana”.

La Comisión Permanente de Homenaje a los mártires del 9 de junio de 1956 desarrolla, todos los años, este acto homenaje en el mausoleo ubicado en el cementerio de Ezpeleta, donde descansan los restos de los berazateguenses Román Salas y José María Campos; y los quilmeños Fermín Jeanneret, Dante Hipólito Lugo, Aldo Emir Jofré y Miguel Ángel Mouriño. La ceremonia conmemora el asesinato de estos civiles que, en 1956, participaron de un levantamiento encabezado por el general Valle con el objetivo de derrocar la dictadura gobernante y así reinstaurar la democracia en el país.

Al finalizar la ceremonia, los asistentes entonaron al unísono la marcha peronista.

Estuvieron presentes el diputado nacional con mandato cumplido Carlos Kunkel; además de referentes políticos y concejales de los municipios de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.