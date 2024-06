Mayra Mendoza recorrió parte de los trabajos de pavimentación de más de 100 cuadras en San Francisco Solano

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó este viernes la obra de repavimentación que se está ejecutando en el barrio 2 de Septiembre, de San Francisco Solano, y que forma parte de un plan integral con el que ya se han asfaltado más de 100 cuadras en la zona.

En su recorrido, Mayra recordó una pasada reunión con vecinos en las que les planteó la necesidad de seguir avanzando con los asfaltos y se refirió a la decisión del Gobierno Nacional de paralizar la obra pública: “Hoy no puedo seguir haciendo gran cantidad de pavimentos porque no recibimos ayuda del Gobierno Nacional. Tenemos un presidente que no piensa en los asfaltos de Solano, ni en los jubilados, ni en los niños, ni en lo trabajadores, ni en las mujeres, ni en nadie”. Y sostuvo: “Con este panorama y el desfinanciamiento por parte del Estado Nacional, me tengo que poner creativa para continuar con las obras en Quilmes”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública local, Ceci Soler, detalló: “Estamos terminando las últimas dos cuadras, que son la 887 entre 835 y 833. Esta obra forma parte un plan mucho más grande, hemos asfaltado más de cien cuadras en la zona, tanto en el barrio 2 de Septiembre, como en La Unión, Sayonara, y todo este sector de Solano. Pudimos dar continuidad a través de la 892, desde 822 hasta la 844, y hoy estamos culminando estas dos últimas cuadras”.

Los vecinos y vecinas destacaron las mejoras en el barrio y agradecieron la presencia de la Intendenta. Rosa Brítez, que hace 40 años vive en la zona, comentó: “Esto antes era todo barro, las calles daban pena y después de a poco fue cambiando la situación, pavimentaron y quedó muy lindo. Esto es para que los vecinos tengan mejor calidad de vida, para que el barrio progrese, y también para nuestros nietos”. En la misma línea, la vecina Vanesa Díaz señaló: “Esto me parece bárbaro. Antes se inundaba, había mucha agua por todos lados, y a partir de ahora vamos a estar mejor”.

La obra es financiada por el Gobierno Provincial y ejecutada desde el Municipio. Consiste en el desmonte, adecuación de la base de asiento, repavimentación de la calzada entre cordones existentes y reconstrucción de cordones cuneta. Las cuadras finalizadas son: calle 829 entre 887 y 889; y Río Gualeguay entre Mendoza y Santa Fe. Y sigue en ejecución la calle 887 entre 835 y 833. El proyecto incluye la repavimentación con hormigón simple H30 en el barrio Cooperativa, de Ezpeleta.

También estuvieron presentes el subsecretario de Obras e Infraestructura, Ramiro Beltrani; la directora general de Obras de Infraestructura, Paula Benain; el director del Centro de Gestión y Participación Ciudadana de Solano, Ramón Arce; la concejala Florencia Hernández, y el edil José Luis Contreras.